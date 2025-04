«Yo nunca lo banqué mucho»: Sofía Gonet le soltó la mano a Javier Milei

La influencer conocida como «La reinis» sorprendió al revelar su opinión sobre el mandatario argentino por promover discursos de odio.Sofía Gonet, más conocida en redes como “La Reinis”, generó polémica al compartir su opinión sobre los discursos de odio y quienes lo promueven, señalando al presidente Javier Milei como uno de ellos.En diálogo con Julia Mengolini para su programa radial en Futurock, la influencer realizó un análisis sobre el acoso en redes y la promoción del “odio” en las diferentes aplicaciones.“No, yo creo que cuando los discursos de odio los empiezan a dar las personas más poderosas del país, qué sé yo, un presidente, influencers conocidos o quien sea, personas a la que la gente sigue y escuchan mucho y bancan, y empiezan a pasar estas cosas”, comenzó explicando.Fue allí cuando la tiktoker recordó la masacre de Barracas, en el que un hombre fue responsable de la muerte de una pareja lesbiana: “El discurso de odio siempre lleva a los quilombos que pasan después. Por ejemplo, lo que pasó en Barracas”.«Yo no lo veo ajeno que haya pasado justo en el momento que pasó, cuando están saliendo de la cloaca muchísimas personas que, uno piensa como que el ser humano evolucionó, y no», continuó.Mengolini, quien hace poco estuvo bajo el ojo de la tormenta por hacer una crítica a la Scaloneta, le consulto a la influencer si se enfrentó a los ‘trolls’ en X, a lo que ella confesó que sí.“Sí, me pasó mucho, porque yo abiertamente nunca lo banqué mucho a Milei, lo dije cuando ganó las elecciones y, no es que lo dije, tiré un tuit”, contó. “Además, perdón, chicos, pero, ¿ustedes se van a tomar en serio la postura política de ‘La reinis’? Búsquense un problema honesto, son tontos”, agregó burlándose de los haters.