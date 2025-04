Vidal reconoció la labor de los brigadistas que combaten incendios en Santa Cruz

El titular del Poder Ejecutivo Provincial junto al presidente del CAP, Adrián Suárez entregó, el pasado viernes en el acto de ascenso de oficiales y suboficiales superiores de la Policía de Santa Cruz, una destacada certificación a los brigadistas santacruceños, quienes han demostrado su capacidad humana y desempeño laboral profesional en distintos requerimientos a los cuales han asistido con compromiso, responsabilidad y eficiencia.

La directora General de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, Ayelén Alberti, destacó el reconocimiento que recibieron los brigadistas santacruceños por parte del gobernador Claudio Vidal, luego de su participación en el combate de incendios forestales en el Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén.

“Se reconoció a los brigadistas que participaron del incendio en Neuquén, en el Parque Nacional Lanín. Estuvieron allí desde el 18 de febrero hasta el 9 de marzo”, explicó Alberti en diálogo con la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios.

La funcionaria detalló que la intervención se dio en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que coordina el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). “Las provincias somos parte de lo que es el Sistema Federal de Manejo del Fuego, el cual está integrado justamente por el servicio, por las provincias, Parques Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señaló. “Y es a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego que fuimos convocados”.

Según indicó, fueron 10 los brigadistas movilizados desde Santa Cruz, quienes se trasladaron en dos vehículos 4×4. “El grupo estaba compuesto por un jefe de brigada, dos jefes de cuadrilla, un especialista en comunicaciones y seis combatientes de incendios forestales”.

Consultada sobre la preparación del personal, Alberti subrayó la importancia de la capacitación continua. “La mínima es el curso básico de combatiente de incendios forestales. Después hay otros cursos dentro de nuestro sistema. Lo ideal es participar de capacitaciones estandarizadas para poder trabajar en estos operativos de manera coordinada”.

También hizo referencia al equipamiento: “Hay que ir equipándose durante la previa a las temporadas para que, de cara a la temporada, estemos preparados”.

En relación con la situación provincial, Alberti sostuvo que en Santa Cruz no se han registrado incendios de gran magnitud recientemente, pero remarcó la importancia de la prevención: “Por suerte no hubo incendios tan grandes. Hay que apelar a la responsabilidad de todas las personas. Todos somos parte, tenemos que prevenir que no ocurran los incendios forestales. Ese es el trabajo más importante”.

Actualmente, la provincia cuenta con siete brigadas activas. “No en todas las localidades, pero sí tenemos siete brigadas, principalmente en la zona de cordillera”, puntualizó la directora.

Brigadistas

El cuerpo que fue parte de la última intervención estuvo a cargo del Jefe de Comunicación y Brigadista, Mario Méndez y fue integrado por: Gustavo Monsalvo, Cristián López Y Roberto Sandoval (Los Antiguos); Edgardo Barraza Álvarez y Héctor Báez (Río Turbio); Carlos Velarde, Juan Diego Fernández y Cecilia Mon (El Chaltén); Víctor Rodríguez (Río Gallegos).

Méndez contó cómo fue su trabajo en la provincia de Neuquén más precisamente en el Valle Magdalena en el Parque Nacional Lanín, sosteniendo que “nos juntarnos con gente de otras provincias, de Parques Nacionales, y de ahí mismo, no obstante, de inmediato nos asignaron la labor, tocándonos un sector que era muy grande, estaba dividido en sectores con tareas de distinto tipo y mucho trabajo”.

Mario Méndez contó acerca de todo el procedimiento y el resultado obtenido, marcando que el trabajo en equipo permitió grandes logros.

“Es un desafío importante porque cuando el enemigo es el fuego, hay que estar ahí”, subrayó finalmente pidiendo a la vez responsabilidad a la hora de encender fuego en zonas prohibidas.