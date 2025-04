Vidal prometió «el anuncio más importante en las últimas décadas» sobre infraestructura

Al término del acto de entrega de reconocimientos a la Jerarquía Inmediata Superior de Oficiales Superiores y Suboficiales Mayores de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, en las instalaciones de la Iglesia Bet-El, ubicada en el Barrio San Benito de Río Gallegos, el gobernador Claudio Vidal dialogó con los medios de comunicación presentes en el lugar.

En principio se refirió al anunció que formuló hoy en cuanto a la construcción de 120 viviendas para el personal de la fuerza de toda la provincia. Al respecto, precisó que esto implica esfuerzo y es producto de la gestión, del trabajo y de la dedicación del día a día. “Fue un acto muy emotivo y quizás distinto con mucha emoción, producto también del reconocimiento a los que se esfuerzan día a día. A esos que con amor y con vocación de servicio cumplen honradamente una función en beneficio de la comunidad y quedó demostrado. Yo pongo en valor el cambio de la fuerza en donde vemos a la misma como familia y que trabaja más en conjunto, codo a codo para garantizar la seguridad de los santacruceños”, manifestó.

Más adelante, comentó que hay un dato muy importante y lo anunciamos en el resumen de gestión año pasado, en el que se mostró como mejoró la Policía en todo su trabajo a nivel provincial, con la cantidad de allanamientos llevados adelante y con la incautación que fue el triple de lo que se hizo en la gestión anterior. “Eso habla de compromiso, responsabilidad, vocación de servicio, de buenos agentes, oficiales, comisarios y un buen equipo de jefatura. Habla de que hay una familia atrás que acompaña a ese servidor público. Así que la verdad que hoy fue un día emotivo, de agradecimiento profundo y reconocimiento a la labor y también de comprometernos y de seguir trabajando para llegar con respuestas”, resaltó.

Una vez más, el Gobernador dijo que es necesario pedir disculpas el nombre del Estado Provincial por las demoras para dar respuesta. “A pesar de la difícil situación, hemos podido aportarle a todo el Ministerio de Seguridad, camionetas Toyota cero kilómetros. Estamos terminando de entregar las camperas que son de excelente calidad y para los lugares inhóspitos de climas adversos son muy buenas, y hemos reestructurado varias de las comisarías”, expuso.

Por otra parte, Claudio Vidal, dijo que hoy se firmó un convenio por la construcción de 120 viviendas. “Estamos trabajando organizadamente en todo el Estado Provincial para que el próximo 1°de Mayo tengamos un gran anuncio. Quizás el anuncio más importante en las últimas décadas en materia de infraestructura provincial”, destacó. A la vez, subrayó que el mismo tiene la intención de llegar al vecino con el servicio de luz, gas y agua. “Lo estamos haciendo, pero por la difícil situación económica que atraviesa el país y la provincia nos está costando mucho”, enfatizó.

“Haber trabajado más de un año en una discusión firme con YPF, defendiendo los intereses de los santacruceños y después de haber obtenido un gran resultado, podemos garantizar, asegurar, reafirmar que los santacruceños van a comenzar a tener servicios. Algo que venían reclamando desde hace décadas. Tenemos barrios enteros que tienen 15 – 20 años a la espera de poder obtener el servicio de agua en una provincia en donde tenemos la segunda reserva de agua más importante de Sudamérica. la verdad que cuando uno comenta esto fuera de la provincia de mucho que no lo pueden creer, pero es la realidad de lo que nos dejaron en Santa Cruz y que este gobierno más allá de los palos en la rueda, de las operaciones mediáticas no baja los brazos y sigue adelante”, explicó. Asimismo, remarcó que su gestión trabaja incansablemente y no la va a detener los palos de la rueda. “Vamos a seguir adelante y lo hacemos porque queremos y porque amamos nuestra provincia profundamente”, recalcó.

Durante el diálogo con la prensa, el gobernador Vidal anticipó que en los próximos días junto al intendente Pablo Carrizo, inaugurará una importante obra. Se trata del Acueducto Cañadón Quintar que llevara agua donde antes no había. En ese sentido, también se refirió al trabaja que está realizando el equipo de ingeniero y técnicos para comenzar a trabajar en el Acueducto de Río Gallegos, y otro plan de trabajo para la localidad de Las Heras.

Otro tema sobre el que fue consultado, el mandatario está relacionado con los ingresos que recibirá la provincia a partir del memorándum de entendimiento con YPF. Sobre ese aspecto, dijo que ese dinero llegará a los santacruceños en servicios e infraestructura.

“La mayoría de los intendentes ya presentó sus carpetas y también lo están haciendo algunos diputados y algunos actores importantes de la provincia. Hay obras para todas las localidades. El IDUV va a tener una gran tarea y que justamente tiene que ser eficiente para poder llegar con todas estas obras lo antes posible al resto de la provincia. Lo importante, es que vamos a poder contar con los recursos necesarios como para poder llevar adelante esas obras que van a generar empleo”, añadió.