Ulises Apóstolo enfureció a Gran Hermano y hoy le darán una fuerte advertencia

A pocos minutos de finalizar la gala de nominación, Santiago del Moro reveló el contenido dentro del sobre rojo que comunicará hoy durante “El Debate”. El conductor advirtió que es un mensaje directo para el cordobés Ulises Apóstolo y que podría afectar su juego de ahora en más.

«Les voy a contar de qué se trata esto. Mañana, dice el comunicado, a raíz de los dichos de Ulises acerca del auto que se ganó, Gran Hermano le ofrecerá no participar en futuras competencias por importantes premios por las quejas que tuvo», contó la decisión del “Big”.

El conductor explicó a la audiencia que fue lo que sucedió con el participante: «Ulises hizo una crítica con respecto al premio y Gran Hermano, por ahí, está leyendo que él está para algo más grande, para algo superior. Entonces mañana, cuando arranque el debate, le va a ofrecer directamente, si no quiere o cree que los premios son poca cosa para él, no participar más».

«Y sí que le dé la posibilidad a sus compañeros que les interesan los premios. Me parece que es lo más justo», opinó.

¿Qué dijo Ulises sobre el auto?

En una charla con su amiga Chiara Mancuso, el cordobés se “burló” del auto que le regalaron, comparándolo con una “aceituna” por su tamaño. Mientras su compañera le decía que el auto “es lindo”, Ulises redobló la apuesta y dijo que cuando se lo den le “va a pegar una vendida”.