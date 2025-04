Trabajo y UATRE realizaron relevamientos en 11 estancias cerca de Gregores

La última semana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto a UATRE y RENATRE, desarrollaron una recorrida por 11 establecimientos rurales ubicados al norte de la localidad de Gobernador Gregores.

En la visita, pudieron intercambiar información con los dueños y encargados de las estancias, para verificar las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores rurales y el cumplimiento de empleadores respecto a las distintas normativas vigentes.

El titular de la cartera Laboral, Ezequiel Verbes, en LU14 Radio Provincia, hizo mención al convenio que se firmó con RENATRE para intercambio de información, apoyo mutuo y la realización de inspecciones además de capacitaciones. Como también destacó las inspecciones que realizarán esta semana con la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP).

“Lo importante es articular entre organismos provinciales y la parte del registro nacional”, indicó el funcionario, al poner en relieve que “es fundamental la prevención, capacitación y toda la información que pueda obtener”.

En este sentido, el titular de Trabajo en la provincia remarcó la importancia de realizar “el trabajo en el terreno (que) nos permite ver y escuchar a la gente y conocer situaciones donde uno puede brindar información y contención”.

Asimismo, indicó que “si el clima lo permite” van a continuar recorriendo la zona sur y norte de la provincia.

Mano de obra santacruceña

Por otra parte, Verbes se refirió a la visita de las cuadrillas a la minera Santa Cruz y Newmont, donde realizaron sendas inspecciones y verificaciones del cumplimiento de actas.

“La minería es una actividad de altísimo riesgo, por tanto, hay que estar permanentemente en un seguimiento de las falencias y además ver in situ ciertos avances y cumplimientos, que hace que los empleadores tomen dimensión que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a permitir ninguna situación que no cumpla con la normativa”, sostuvo.

En este marco, se refirió al cumplimiento de la Ley N°3141 sobre la contratación de empleo santacruceño, dejando en claro que las empresas deben dar cumplimiento a la ley, ya que existen multas para quienes incumplan.

“Estamos trabajando fuertemente sobre la concreción de los registros que contempla la ley”, señaló Verbes, al explicar que “el registro lo vamos a alimentar con una continua información, para que den cumplimiento y podamos exigir el mismo”.

Por otra parte, el funcionario provincial destacó que las empresas mineras están capacitando a más de 350 personas que “apunta a fortalecer el empleo y sobre todo para los santacruceños”. Y, advirtió que “hay números muy altos de desempleo en el país que, si bien la provincia ha salido a paliar, tenemos que dar soluciones inmediatas y, por esto, se está trabajando en programas de empleo”.

“Debemos ayudar, fomentar y redirigir los esfuerzos a donde más se necesita”, subrayó Verbes, e insistió que van a hacer un seguimiento progresivo para dar cuenta del cumplimiento de la legislación vigente en todas las industrias.