Torres quiere que Chubut juegue un rol central en la exportación de GNL

Tras la confirmación del presidente de YPF, Horacio Marín, sobre la decisión de no construir la planta onshore de licuefacción de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se pronunció sobre las oportunidades que se abren para la provincia en este nuevo escenario energético.

En declaraciones públicas, Torres manifestó que no se trata de competir entre provincias por la localización de las inversiones, sino de estar preparados para responder al potencial exportador que ofrece el país: “Yo creo que en ese tema no hay que estar a los codazos viendo quién se queda con la primera inversión de GNL, porque las plantas, sobre todo las modulares de GNL, no van a alcanzar para todo el potencial exportador que tenemos en Vaca Muerta, ahora en Chubut, también en el norte de Santa Cruz”.

El mandatario provincial subrayó que Chubut cuenta con ventajas técnicas y logísticas clave, como puertos de aguas profundas y un entramado empresarial capacitado: “Tenemos las características técnicas, los puertos de aguas profundas y las empresas que lo vemos acá, la verdad que tenemos empresas más que calificadas para poder proveer ese servicio”.

En ese marco, confirmó que el gobierno provincial está trabajando junto al equipo de infraestructura y que se presentará una propuesta a YPF y a las principales operadoras para evaluar una posible radicación de proyectos en territorio chubutense. “Hoy tenemos el recurso y estamos también colaborando con el equipo de infraestructura y le vamos a llevar una propuesta también a YPF y a las principales operadoras para que analicen la posibilidad también de instalarse en Chubut”, aseguró.

Torres también destacó el desarrollo de la nueva cuenca gasífera en la región con PAE, que requerirá infraestructura para exportar su producción: “No estamos hablando del gas que viene del norte solamente, sino que ahora tenemos una cuenca gasífera que también va a necesitar salir, va a necesitar exportar”.

Consultado sobre una posible localización dentro de la provincia, Torres evitó precisar un punto específico, pero dejó claro que la prioridad es que el proyecto se concrete en Chubut: “Eso es un tema técnico que hay que analizar. Lo importante es que sea en Chubut. Después vamos a empezar a pelearnos entre los puertos chubutenses”.