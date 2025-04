Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron captados por las cámaras juntos de compras

La cantante y el futbolista de la Selección fueron vistos en Madrid.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron fotografiados mientras estaban de compras en una tienda de ropa de lujo ubicada en Madrid. Si bien aún no hay una confirmación de su reconciliación, las imágenes hablan por sí solas.

Días atrás, el jugador y la cantante viajaron juntos con destino a Europa, donde De Paul reside, en un vuelo directo de una aerolínea española. Aunque evitaron mostrarse juntos en el aeropuerto de Ezeiza, no pudieron evitar que la información se filtre.

“Me acabo de encontrar a Tini y Rodrigo de Paul en Miu Miu”, contó una influencer en sus redes sociales. Sobre su encuentro, dijo que Tini estaba buscando unas gafas de sol y que luego, ella y De Paul tomaron un café en la tienda ubicada en C. de Serrano al 54, Madrid.

En las imágenes que capturó la joven, el futbolista se ve de un lado de la tienda mirando suéteres, mientras que Tini se encuentra agachada probándose anteojos de sol.

Actualmente, el campeón del mundo se encuentra en una breve pausa de las canchas debido a que sufrió una leve lesión muscular de grado bajo en su muslo derecho y todo indicaría que la “Triple T” lo acompaña durante su rehabilitación.