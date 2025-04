Sheinbaum, contra políticos estadounidenses: «México no es piñata de nadie»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que políticos estadounidenses intenten utilizar al país latinoamericano para fines electorales, al enfatizar que «México no es piñata de nadie».

En el marco de una gira por el estado de Campeche (sureste), la mandataria mexicana demandó que esos políticos mejor se concentren en resolver los problemas de su propio país, en lugar de atacar a México.

«Que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña», aseveró Sheinbaum, al encabezar un acto oficial sobre el inicio de un programa de vivienda en Campeche.

De enero pasado a la fecha, Sheinbaum sostuvo cinco conversaciones telefónicas con su par estadounidense, Donald Trump, a partir de una serie de amenazas arancelarias y sanciones por el supuesto incumplimiento por parte de México de un tratado de aguas, así como no frenar a la migración irregular ni la droga hacia el país del norte.

«En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie», expresó Sheinbaum, quien defendió a México, país que además le da «clases a Estados Unidos» en muchas cosas como «en valores, ética, desarrollo».

Destacó los valores familiares en México como uno de los factores que contribuyen a que el país no enfrente un problema de adicciones tan grave como el de Estados Unidos, según un cable de la agencia de noticias Xinhua.

La relación entre México y Estados Unidos se mantiene tensa, en particular desde finales de enero pasado con la llegada del presidente Trump, quien no dejó de amenazar a su vecino con el cobro de aranceles y posibles restricciones a las compras de ganado mexicano, con el argumento de evitar contagios y el traspaso de enfermedades al otro país.