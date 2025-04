Sastre sostuvo que Cammesa obligó a elegir entre el aumento o el colapso de los servicios

En el marco del debate por el nuevo cuadro tarifario de Servicoop, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, apuntó contra Mario Cairella de Cammesa, a quien acusó de presionar a los concejales locales para aprobar el incremento del incremento en las tarifas de servicios.

Sastre calificó la actitud del funcionario como “irrespetuosa y tribunera”, y aseguró que no permitirá ningún tipo de injerencia externa en las decisiones del gobierno municipal. “Nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, afirmó tajante, y detalló que, tras una reunión mantenida entre fines de febrero y principios de marzo, no volvió a tener contacto ni con el representante de Cammesa ni con el veedor que se había anunciado.

“Este señor vino directamente a presionar, lo dijo públicamente y hasta se atrevió a afirmar que no es Papá Noel, sino que viene a apretar a los intendentes. Bueno, conmigo no. Ni él ni nadie me modifica ni mi accionar ni la forma en que gobierno”, enfatizó el jefe comunal.

La discusión de fondo se relaciona con la presión para aprobar el aumento tarifario con el argumento de garantizar los pagos de Servicoop a Cammesa. Sastre advirtió que esta postura coloca a los municipios “contra la pared”, ya que deben elegir entre convalidar el ajuste o arriesgarse al colapso de los servicios esenciales.

El mandatario también deslizó que podría haber un trasfondo más profundo en estas maniobras, vinculado a una eventual privatización del sistema. Si bien se mostró abierto a evaluar nuevos modelos que impliquen separar los servicios de la cooperativa, rechazó de plano cualquier intento de imponer decisiones desde el ámbito nacional.