Santa Cruz coordina con UATRE y RENATRE políticas para el sector rural

Acompañaron la reunión la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; Luis María Campos, RENATRE Santa Cruz y Sol Henchoz, autoridad del ente rural nacional.

Álvarez, mencionó que se trató de una jornada institucional, una mesa de trabajo y dialogo en la que se subrayó la importancia de un convenio marco sobre educación y trabajo rural para apoyar a los trabajadores de Santa Cruz y sus familias.

Se trata de una segunda jornada de avance con el sector ya que “ayer en la Escuela Rural de Las Vegas, presenciamos la apertura de la plaza de juegos, un espacio lúdico para nuestros chicos, fue una grata contribución para comunidad educativa”, indicó el funcionario provincial y explicó que “hoy estamos dialogando en relación al convenio que pone como eje al trabajador rural, que establece normativas para posteriores trabajos específicos, tanto en educación, como particular y principalmente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”.

Se van a realizar trabajos en conjunto entre RENATRE y el Ministerio de Trabajo, en la elaboración informes, inspecciones y en capacitaciones. Ante este punto, Álvarez marcó la importancia de fortalecer aspectos de seguridad para los trabajadores. “Justamente porque tenemos en nuestra provincia establecimientos rurales que están muy distanciados unos de otros, las realidades van cambiando y es muy importante que podamos trabajar en conjunto para que podamos elaborar un sistema informativo que le sirva tanto al registro de los trabajadores rurales como al Ministerio de Trabajo”.

Más adelante, el jefe de Gabinete recalcó además la posibilidad de trabajar en conjunto en lo relacionado con la educación, “porque si hay una cuestión muy importante para el trabajo rural es la educación de sus hijos”, afirmó y agregó “ayer justamente pudimos compartir una jornada en una escuela rural donde las autoridades pudieron ver in situ cómo se educa y cómo se cuida el hijo de los trabajadores rurales. Una cuestión muy importante para que el campo pueda seguir sosteniendo a sus trabajadores, porque al no tener educación en el campo, las familias no tienen otra opción más que emigrar a las ciudades y lo que nosotros buscamos justamente es que eso no ocurra, que el trabajador rural tenga la posibilidad, la opción de quedarse en el campo y que sus hijos puedan estudiar, aprender el oficio de los padres y si así consideran el día que egresen de la escuela puedan seguir estudiando o puedan trabajar, es una opción, es una elección en la vida”.

“Producción, trabajo y educación, esos ejes estuvieron como nexo en común en esta mesa y es esta política que el gobernador pregona desde el primer día al frente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz, además con esa mirada de compromiso y desarrollo para las familias rurales”, resaltó.

Por su parte, presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Antonio Voytenco, manifestó su agradecimiento por el recibimiento que tuvo en Casa de Gobierno. “Nosotros estamos en Santa Cruz en el marco de un operativo que se realiza en la provincia y gracias al cual ayer estuvo en el Paraje Las Vegas para entregar donaciones y participar de la inauguración de la plaza de juegos de la escuela del lugar. Nuestra idea es enfocarnos en la educación de los chicos y fortalecer el funcionamiento de las escuelas rurales”, detalló.

Voytenco se refirió a la importancia del campo porque va de la mano con la producción y el crecimiento de la provincia. “Es digno de destacar lo que el gobernador Claudio Vidal está realizando porque su visión estratégica y de producción se basa en el trabajo, en la generación de empleo y en velar por los derechos fundamentales como la educación. Estos son ejes que nunca se deben descuidar cualquiera sea el signo político de Gobierno. Aquí el Gobernador marca una línea de acción que me parece fundamental, orientada a la capacitación de los trabajadores y contención de la unidad productiva y al fortalecimiento con políticas que hagan que el campo además de la minería, sea el sustento que les permita crecer como sociedad”, remarcó.

Finalmente, comentó que mantuvo encuentros con distintos sectores a los efectos de encontrar consenso que permitan fortalecer a los trabajadores.