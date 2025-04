¿Por qué continúan sin fecha los juicios por el crimen de Pérez Algaba, el empresario descuartizado?

La causa que investiga el crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario que fue encontrado descuartizado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, sigue sin fecha de juicio y los querellantes denuncian que las defensas realizan «maniobras dilatorias» para demorar el comienzo de los debates orales.

Los asesores del hermano de la víctima, Rodolfo Pérez Algaba, le explicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se realizarán dos debates: un juicio por jurados populares y un juicio técnico.

Javier Baños sostuvo que en el primer proceso serán juzgados Maximiliano Pilepich, Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas por el delito de homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego.

«En las audiencias preliminares de esta semana las defensas se opusieron a todos los acuerdos probatorios y los testigos que declararían. El tribunal quiere hacer los dos juicios este año, aunque, por cómo viene la agenda de los jueces, dudo que se pueden llevar adelante», consignó el ex fiscal de Morón.

Y reconoció: «Va a haber que probar todo de cero porque los defensores no aceptan ni que está muerto, ni cómo murió, ni que apareció cortado en las valijas».

En este sentido, el letrado calificó a esta situación «como una suerte de maniobra dilatoria»: «Quizás puede ser estrategia de defensa (criticable o no) pero que alarga indefectiblemente el debate oral ante los jurados».

«En vez de discutir solo la autoría o la participación en el hecho, van a discutir el hecho mismo. Entonces hay que hacer que declaren policías y peritos para probar ante el jurado lo que es evidente: que ‘Lechuga’ está muerto y lo desmembraron por ejemplo», remarcó.

Además, señaló que los imputados que afrontarán un debate ordinario «corrieron traslado a las partes» con respecto a la posibilidad de que se implementen juicios abreviados.

Se trata de Flavia Bomrad, Luis Contreras, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Blanca Gladys Cristaldo (sospechada por presunto encubrimiento).

Sin embargo, Baños afirmó: «No tuvimos acceso al dictamen de la Fiscalía sobre ese tema».

Sebastián Queijeiro, el otro querellante, estimó que el Tribunal Oral Criminal N°9 proyecta iniciar el juicio por jurados populares en el mes de octubre o noviembre, pero consideró: «Lo veo muy difícil».

El crimen

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con el imputado Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en el sur del Gran Buenos Aires.

Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija y una joven trans que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, finalmente fue sobreseída y no irá a juicio.

Para los investigadores Vargas y Pilepich fueron los encargados del homicidio, mientras que durante todo el plan recibieron ayuda de otras personas.

La principal hipótesis es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 50 mil dólares que reclamaba.