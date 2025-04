Nuevo encuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo en el Chateau

Debían presentarse los dos en la Fiscalía para una mediación. Ella fue con su abogado, pero el jugador no asistió.

Luego del escándalo en el Chateau Libertador, Wanda Nara hizo una denuncia penal y esta mañana se dirigió a la Fiscalía para una mediación con Mauro Icardi.

Según mostraron en el programa A la Barbarossa, Wanda llegó pasadas las 9:30 junto a su abogado Nicolás Payarola, mientras esperaban la llegada de Icardi, que la vez anterior fue acompañado por la China Suárez.

“Por la tarde, Wanda deberá llevar a sus nenas al psicólogo por la ausencia de la semana pasada y luego se pactará una fecha de encuentro entre las nenas con su papá, el delantero del Galatasaray”, detalló el periodista Gustavo Méndez.

Wanda estuvo una hora en la Fiscalía de Palermo, mientras que Icardi optó por finalmente no presentarse. Fue su abogada, Lara Piro, que remarcó que “Wanda no es una buena mujer. Sus incumplimientos son bochornosos”.

En las últimas horas, Wanda Nara no solamente dejó abiertas sus redes sociales, a pesar de las indicaciones de la Justicia, sino que posteó varias fotos de las hijas que tiene junto a Mauro Icardi.