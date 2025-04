Los escabrosos detalles de los movimientos del rapero detenido

Matías Ezequiel Chávez fue capturado acusado de los delitos de abuso sexual agravado, grooming, amenazas, extorsión y corrupción de menores.

Se dieron a conocer escabrosos detalles de los movimientos del rapero Matías Ezequiel Chávez, detenido por hechos de abuso sexual agravado, grooming, amenazas, extorsión y corrupción de menores, en medio de la investigación.

Chávez, quien en sus comienzos participó de batallas de Gallo, compitiendo bajo el seudónimo de @isidihi en batallas de freestyle y haciéndose paso en el mundo de la música rap, en competiciones de gran relevancia como las “Batallas de Red Bull”, fue capturado en las últimas horas en el marco de una causa en la cual le pesaba un pedido de captura nacional e internacional con alerta roja emitida por Interpol.

La investigación, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se inició a raíz de varias denuncias presentadas por las víctimas y sus familias, muchas de ellas ocurridas en diversos puntos del país, como en Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca, Morón y La Matanza.

“El trabajo mancomunado de las diversas empresas que prestaron colaboración, en tiempo real, permitieron rastrear sus movimientos, hábitos, consumos y zona de confort, para motivar la emisión de la orden de captura internacional”, detallaron.

En un comienzo intentaron detenerlo en un hostel de Capital Federal, pero, enterado de la presencia policial, logró huir, dejando entre sus pertenencia diversas prendas de ropa interior femeninas, con manchas de sangre.

“Se identificaron cerca de 30 números de teléfono que Chávez utilizaba y daba de baja frecuentemente. Contó con más de 10 direcciones de correos electrónicos y múltiples cuentas de la empresa Meta, que cambiaba asiduamente a fin de que su identidad no sea detectada”, explicaron.

Otro de los movimientos advertidos es que “utilizaba diversas aplicaciones para contactar a menores, entre ellas Badoo, Litmatch y Telegram”.

“Solo en La Matanza en un mes se determinaron dos víctimas, con una diferencia de 15 días”, anunciaron.

Se supo además que “utilizaba para sus víctimas los nombres y el material generado con su víctima anterior, mostrándose como si fuera una femenina, para luego darse a conocer como NN MATI”.

Chávez contaba con al menos dos celulares y se hacía pasar por adolescente con la idea de contactar a menores, de entre 14 y 16 años, en estado de vulnerabilidad.

“Bajo la excusa de hacerles ganar dinero, concertaba una cita para luego llevarlas a hoteles alojamientos, y abusar sexualmente de ellas, filmando el acto y extorsionando a las menores con la publicación de dicho material”, establecieron.

Las autoridades expresaron que la detención del imputado “es un paso importante en la búsqueda de Justicia para las víctimas de estos aberrantes crímenes, y para la identificación de otras que por temor, vergüenza o falta de contención no se animaron a denunciar”.

Ante la presunción de más víctimas, se puso a disposición el mail oficial de la dependencia [email protected] para la recepción de denuncias.

Esta medida se dictaminó “en virtud de que el material, que hasta el momento se cuenta, existen más de diez menores no identificadas que han sido abusadas por este sujeto”.

El agresor se encuentra a disposición de la Justicia, y en las próximas horas se le recibirá declaración en calidad de imputado, en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal, producción de material de abuso sexual infantil, amenazas coactivas y acoso sexual virtual reiterados.