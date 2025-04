«Las mujeres ya no lloran, compran TV de 65» en Chile”: precios imbatibles para argentinos que verán a Shakira

Con la gira Las Mujeres Ya No Lloran, cientos de argentinos cruzan la cordillera y aprovechan la diferencia cambiaria para comprar Smart TVs a mitad de precio.

La llegada de Shakira a Santiago de Chile en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no solo genera euforia entre sus fans argentinos, sino que también se transforma en una excelente oportunidad para hacer compras tecnológicas a precios mucho más bajos que en Argentina.

Los shows del 4, 5 y 7 de abril en el Parque Estadio Nacional de Santiago ya provocaron una movilización masiva de seguidores desde distintas provincias, desde donde organizan viajes en grupo, hospedajes compartidos y… ¡paseos de compras!



¿Por qué conviene comprar tecnología en Chile?

La cotización del dólar paralelo (blue) en Argentina ronda los $1.325, mientras que en Chile un dólar equivale a $952,38 pesos chilenos, lo que permite aprovechar el tipo de cambio para acceder a ofertas con descuentos de hasta el 50% en televisores LED y OLED de alta gama.

Ejemplos destacados de precios en Santiago de Chile (Falabella)

– Samsung OLED 65″ 4K UHD Smart TV 2024: $2.039.990 CLP → aprox. $1.555.000 ARS

– LG OLED 65” 4K UHD Smart TV: $1.479.990 CLP → aprox. $1.128.000 ARS

– Samsung Neo QLED 55” Smart TV: $1.059.990 CLP → aprox. $808.000 ARS

– LG LED 75” 4K UHD Smart TV: $759.990 CLP → aprox. $579.000 ARS

– Samsung LED 70” Smart TV: $599.990 CLP → aprox. $457.000 ARS

– Philips 65” UHD 4K Ambilight: $469.990 CLP → aprox. $358.000 ARS

Precios de televisores similares en Argentina

– Samsung OLED 65” 4K: $4.349.999

LG OLED 65” 4K UHD: $3.999.999

– Philips 75” Mini LED 4K: $3.899.000

– Samsung 65” QLED 4K: $1.599.999

– Philips 65” 4K UHD Google TV: $1.349.999

En algunos casos, la misma marca y tamaño de TV cuesta entre un 50% y 70% menos en Chile, lo que convierte el viaje en una ocasión doblemente atractiva.

Una gira que mueve pasiones y carritos de compras

Con producción de Fénix Entertainment, el show promete ser el evento musical del año para los fans argentinos, quienes ya coordinan caravanas en redes sociales no solo para asistir al recital, sino también para visitar malls, outlets y tiendas como Falabella y París, aprovechando la Black Week en Chile.

Así, el lema de la gira se resignifica: las mujeres ya no lloran… ¡compran Smart TV en oferta!