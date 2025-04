La China Suárez: “Nadie está libre de equivocarse”

Eugenia “la China” Suárez le concedió una entrevista a Catalina Dlugi para su programa de radio este fin de semana, en medio del escándalo que envuelve a su novio, Mauro Icardi, por la revinculación con sus hijas con Wanda Nara.

Si bien la actriz no habló del tema ni tampoco hizo alusión a un supuesto embarazo, se refirió a la maternidad y a lo importante que es para ella estar cerca de sus hijos en todo momento.

“Mis hijos todavía son chicos, pero recuerdo cómo mis padres me cuidaron muchísimo. Los chicos necesitan constantemente que uno les ponga límites y les marque el camino, incluso cuando se enojan por eso y no les gusta. Yo agradezco mucho haber tenido padres que no se despegaban de mí ni un segundo”, opinó la China.

“Mis hijos son chicos, todos hacemos lo mejor que podemos para paternar y nadie está libre de equivocarse, pero por eso es importante estar cerca”, sumó la actriz, que se encuentra promocionando su serie con Pablo Echarri.

El fin de semana trascendieron imágenes familiares de “La casa de los sueños”, en donde se podía ver a las nenas de Mauro Icardi compartiendo una tarde de juegos junto a Suárez, a pesar de que el Ministerio Público Tutelar se los había prohibido.