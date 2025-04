Jimena Monteverde confesó que la viuda del Gato Dumas quiso juntarla con Maru Botana

La cocinera habló de sus diferencias con su colega.

Jimena Monteverde fue entrevistada por Pablo Montagna para su programa «Pasamontagna», de Radio Rivadavia y aseguró que «el que sabe cocinar y lo hace bien va a tener laburo siempre».

«Durante la pandemia muchos facturaron con la cocina en redes», aseguró Monteverde, que siente en la calle el éxito de su programa «Escuela de cocina» cuando la frenan y nota que la repercusión es mucho mayor que la que reflejan los números de rating.

«Lo que uno hace y cómo lo hace traspasa la pantalla. Muchos cocineros tienen pánico a hacer algo mal en la tele, está bueno que la gente vea que te podés equivocar», aseguró.

Sobre su trabajo en los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, dijo que «la mayoría come y hasta piden repetir. Algunos están nerviosos y tímidamente prueban un bocadito, todo lo que hacemos es muy tentador. Mirtha intenta no comer, me mira y dice ‘qué rico’, como yo ya sé qué le gusta, se lo mando para la casa y lo come ahí».

Sobre su rivalidad con Maru Botana, a quien acusó de haberla dejado afuera de un canal por querer ser la única cocinera en la señal, reconoció que la viuda del Gato Dumas quiso reunirlas.

«Mariana Dumas, me llamó y le dije que yo no estaba peleada con nadie, yo nunca dije nada. Intentó que nos juntemos y que hablemos», contó Jimena Monteverde, quien aún no se reunió con Maru ni pudo resolver las diferencias.