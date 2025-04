Horacio Rodríguez Larreta apoyó el pedido de Wanda Nara para poder ingresar con mascotas a todos lados

Esta semana, Wanda Nara volvió a utilizar sus redes sociales para hablar de una problemática que le molesta y se dirigió al propio presidente Javier Milei para que la ayude a resolverlo. La mediática se filmó junto a su hija y su perro salchicha “Cookie” y le pidió al mandatario que implemente una ley para que las mascotas puedan ingresar con sus dueños al supermercado.

“Este es un pedido para nuestro presidente, no sé si lo va a ver o alguien se lo pueda hacer llegar. Queremos ver de implementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigir, que los perritos puedan entrar a los supermercados”, pidió la mediática en sus historias de Instagram.

Si bien Wanda no recibió respuesta del actual mandatario, quien se encuentra en un viaje a Italia para despedir al papa Francisco, fue Horacio Rodríguez Larreta quien le contestó adelantando que se ocupará de la problemática que señala la conductora de Telefe.

“Hola @wanditanara. A mí también me importan las mascotas. De hecho, vamos a impulsar junto a @emmaferrario que puedan ingresar a todos lados con sus dueños, incluido el transporte público. Es un tema de la ciudad y no del gobierno nacional”, contestó el candidato a legislador en la Ciudad.