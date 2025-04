Guillermo Francos se presentará este miércoles ante la Cámara de Diputados

La segunda presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, estuvo precedida por la polémica. En principio, por la fecha elegida para su presentación, como así también la hora. Y también, por qué no, por el hecho de que en el término de dos semanas el funcionario terminaría presentándose dos veces en el mismo recinto, en el término de seis días, ya que para el martes que viene se lo espera para la interpelación votada oportunamente para indagarlo a él como a otros funcionarios por el tema $Libra.

El potencial tiene que ver con que la presentación del informe de este miércoles ha sido puesta en duda en las últimas horas, ya que el quórum estaría en riesgo, precisamente por la fecha elegida: vísperas de Semana Santa, razón por la cual muchos diputados del interior tienen pasajes para volver a sus provincias y en consecuencia hay problemas para reunir el número suficiente de diputados para esta sesión.

Precisamente por eso es que el presidente del bloque MID, Oscar Zago, reclamó este martes la suspensión de la presentación del informe de gestión de Guillermo Francos. “Nosotros sugerimos” que se pase para el martes 22 de abril, planteó. Sin éxito, pues la Jefatura de Gabinete confirmó que Francos se presentará ante la Cámara de Diputados este miércoles, tal cual lo pautado.

Desde la Cámara se informó oficialmente que al tratarse de una sesión y no establecer el reglamento excepción alguna, tendrá que haber quórum para iniciar la sesión. En caso contrario, Guillermo Francos dejará las respuestas por escrito y se retirará, sin necesidad de regresar en otra fecha.

La Constitución es la que establece que el jefe de Gabinete debe presentarse mensualmente en el Congreso, alternando entre ambas cámaras, para brindar un informe de la gestión. Es el artículo 101 el que lo señala, aunque el reglamento no especifica si tiene o no que haber quórum. Para el diputado (MC) Pablo Tonelli, “es discutible”, según expresó ante la consulta de parlamentario.com. “Yo creo que sí, porque si no hay quórum, no hay cámara”, precisó.

La duda puede haber partido de cuando el 11 de mayo de 2023, en ocasión de la presentación del entonces jefe de Gabinete Agustín Rossi, la presidenta del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner abrió la sesión con la presencia de muy pocos senadores presentes en el recinto. Atento a ello, el radical Martín Lousteau le reclamó por el quórum. Desde el estrado el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, respondió que no era necesario y lo mismo hizo la vicepresidenta: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para el día de hoy”.

Mientras se aprestaba todo para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, y CFK se paraba de su asiento, Lousteau lanzó: “Deberían haber aprendido de economía también”. Rápida de reflejos, ya con el micrófono cerrado, pero en un video que se viralizó minutos después, se escuchó a Cristina devolverle: “Me enseñaste vos con la 125”.

Lo cierto es que en Diputados eso no corre, según confió a este medio la secretaria Parlamentaria del Senado, Dolores Martínez. Exdiputada nacional por el radicalismo, señaló que en la Cámara baja “la práctica marca que haya quórum; eso marcan los antecedentes. De hecho, recuerdo sesiones en las que no se lograba el quórum y el jefe de Gabinete deja el informe y ya…”.

Empleada legislativa durante 48 años y prosecretaria Parlamentaria de la Cámara de Diputados durante 18, Marta Luchetta se retiró en 2021, pero sigue siendo una palabra autorizada para hablar del tema. Consultada por parlamentario.com, Luchetta señaló que se trata de una sesión informativa y “por supuesto hace falta número para iniciarla, como cualquier otra sesión. Una vez iniciada, la realidad es que puede después continuar sin número, porque en general no se vota nada en esa sesión”.

En caso de que no haya quórum, aclaró que el funcionario deja el informe, pero la falta del quórum representaría “un desprecio de la Cámara, porque se avisa con tiempo. Espero que no se convierta en lo mismo que el presidente de la Nación, en despreciar a los diputados; si viene el jefe de Gabinete, hay que recibirlo”.

Hasta el 28 de marzo pasado, los legisladores tuvieron tiempo de enviar sus preguntas por escrito. Según fuentes de Jefatura de Gabinete consultadas por parlamentario.com, se recibieron más de 4.000 preguntas, que fueron reagrupadas en alrededor de 2.300 y “la mitad están relacionadas con economía”. “Menos de 100 son sobre $Libra”, dijeron.

