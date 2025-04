Grabois: “Cristina tiene 10 toneladas más de materia gris que todo el gabinete libertario junto”

El dirigente de Patria Grande apuntó contra el Gobierno Nacional y defendió a la ex presidenta: “Es una referencia fundamental para pensar el presente”.

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, apuntó contra el Gobierno Nacional y defendió a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner: “Tiene 10 toneladas más de materia gris que todo el gabinete libertario junto”.

En sus redes sociales indicó, además, que la ex mandataria “es una referencia fundamental” no sólo “para pensar el presente” sino también “para proyectar el futuro”. “Es indispensable”, añadió.

“El daño que hace el Gobierno Nacional no es solo económico sino fundamentalmente espiritual e intelectual. Buscan lobotomizar a nuestro pueblo, oscurecer su corazón y nublar su mente”, señaló.

Por otra parte, le envió un mensaje a quienes “se quejan” de su lenguaje y lo consideran “evasivo” y planteó que deben “construir la unidad” para ganar en todo el país e hizo un llamado particular a la Provincia de Buenos Aires.

“Desde Patria Grande hemos sentado nuestra posición, la situación no es fácil, necesitamos a Axel, necesitamos a Cristina, por eso, necesitamos racionalidad”, afirmó Grabois.

En la misma línea, indicó que “después de una semana de pensar en soluciones” consideró una serie que consta de cuatro puntos fundamentales para “salir del laberinto”.

En principio, propuso, desde su frente, mantener la fecha de la elección provincial el mismo día de la nacional y eliminar las PASO, “para evitar que la gente tenga que ir a votar tres veces” y enfocarse en el tema central que es “enfrentar al gobierno repugnante” del presidente Javier Milei.

En segundo lugar, que quien encabece la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires sea Cristina Kirchner “y que la justicia la proscriba si se anima”: “Feliz estaría de acompañarla en esa lista, pero sino, como corresponde, primero la patria, después el movimiento y finalmente los hombres”, aseguró.

El tercer punto, se refiere a las elecciones provinciales y municipales (que, según Grabois, es donde “se encuentran las diferencias mayores”) deben definirse a través de “internas cerradas”, entre las distintas facciones que existen en Unión por la Patria (UxP), sin la intervención del gobernador Axel Kicillof ni de Fernández de Kirchner

Para finalizar, sostuvo que todos los que conforman UxP “se comprometen a fortalecer” el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “relanzando la gestión con una batería de propuestas en materia de educación, salud, trabajo, seguridad y vivienda para la segunda mitad del mandato”.