En Europea multarán a Apple y Meta por 700 millones de euros

La Comisión Europea (CE) anunció que multará a los gigantes tecnológicos estadounidenses Apple y Meta con un total combinado de 700 millones de euros, alrededor de 798,7 millones de dólares, por violar la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (UE). Se trata de las primeras decisiones por incumplimiento de la nueva normativa.

Apple recibió una multa de €500 millones por impedir que los desarrolladores de aplicaciones móviles informaran a sus usuarios de otras opciones alternativas de compra al margen de la App Store, violando así las «disposiciones antidireccionamiento» de la mencionada ley, explicó la CE.

Según el órgano ejecutivo de la UE, las normas de Apple «impidieron a los desarrolladores beneficiarse completamente de los canales de distribución externos» y «restringieron el acceso de los clientes a ofertas potencialmente más baratas disponibles fuera de la App Store».

«La compañía no ha podido demostrar que estas restricciones son objetivamente necesarias y proporcionadas», subrayó la CE en un comunicado.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, fue multada con €200 millones por su modelo «consentir o pagar», introducido en 2023. Bajo este sistema, los usuarios de la UE debían consentir el uso de sus datos personales para publicidad personalizada, o pagar una cuota de suscripción mensual por una experiencia sin anuncios.

La CE determinó que el modelo «no ofrecía a los usuarios una alternativa genuina y con un uso menos intensivo de datos, ni protegía lo suficiente su derecho a consentir libremente el procesamiento de sus datos personales».

Ambas empresas tienen ahora 60 días para cumplir con las decisiones de la CE o, de lo contrario, se enfrentarán a multas periódicas.

Meta se opuso con vehemencia al dictamen, acusando a la UE de intentar «perjudicar a las empresas estadounidenses exitosas».

«Esto no es solamente una multa», dijo en un comunicado el director de Asuntos Globales de Meta, Joel Kaplan, para quien la CE, «al obligarnos a cambiar nuestro modelo de negocio, impone en la práctica un arancel multimillonario a Meta».

La decisión se produce en un momento de crecientes tensiones transatlánticas. Si bien el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado una suspensión de 90 días a los aranceles punitivos previstos contra la Unión Europea —tras lo cual Bruselas también suspendió sus aranceles de represalia sobre acero y aluminio—, la medida actual de la Comisión podría agravar aún más la situación.

No obstante, Bruselas insiste oficialmente en que las sanciones aplicadas en el marco de la DMA son independientes de las negociaciones arancelarias en curso.

La Ley de Mercados Digitales tiene como objetivo garantizar condiciones de competencia justas en la economía digital. Está centrada en las plataformas con mayor poder de mercado, los llamados «guardianes de acceso» o gatekeepers, como Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft.

Si alguno de ellos incumple las disposiciones, la Comisión Europea puede imponer sanciones de hasta el 10% de su facturación global anual, y hasta un 20% en caso de reincidencia.