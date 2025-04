El papá de Kim Gómez dijo que «hubiera querido que su hija no haya muerto en vano”

En el marco de la fecha en que la niña cumpliría años, la Agencia Noticias Argentinas se contactó con su familia.

Marcos Gómez, el papá de Kim Gómez, la niña que fue asesinada en un intento de robo en la ciudad de La Plata, señaló que hubiera querido que su hija «no haya muerto en vano», a una semana del que sería el octavo cumpleaños de la nena.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Gómez detalló sobre los días difíciles que se les presentan al ver tan de cerca el cumpleaños de su hija: “Son días muy particulares, pero estamos intentando sacar lo mejor. El domingo vamos a juntarnos con muchos chicos y gente que vendrán a recordarla, la idea es pasar un lindo día entre todos en un club de fútbol”.

“Va a ser una jornada parecida a la que hicimos en 72 y 18 en Meridiano, La Plata. Ayer publique en las redes sociales y ya hay gente que se está organizando desde las afueras de la ciudad para venir”, agregó Marcos.

En cuanto al posteo realizado ayer, el objetivo del mismo era para que las personas se acercaran y además añadió: “Mucha gente nos quiere ver y ayudar. La verdad es difícil hablar con todos, por suerte nos llegan muchísimos mensajes”.

Asimismo, hizo un vivo en el cual habló de todo un poco y señaló: «La idea era saludar a los que no les puedo contestar, no porque no quiera, sino porque no se puede, son miles. Hablamos bastante de los pasos a seguir, la gente quiere que haga algo y estoy haciendo cosas”.

En tanto, manifestó: “Con políticos todos los días me veo. Tengo propuestas buenas para encarar y quiero hacerlo. Muchos famosos se contactaron, me quisieron ayudar económicamente y no acepté. Estoy siempre agradecido, pero yo hoy quiero otra cosa”.

Al ser consultado acerca de lo que él desea, Marcos respondió: “Cuando se habla de Justicia, yo lo único que quiero es que mi hija no haya muerto en vano. No quiero más muertes, quiero que las cosas cambien y que podamos salir a la calle tranquilos sin el miedo de que algo malo te pueda pasar por la inseguridad”.

“La verdad que solo con que los chicos estén presos no me alcanza. Yo me voy a meter al barro a generar un cambio por más mínimo que sea, lo voy hacer”, cerró el papá.