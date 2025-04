El insólito reclamo de una tenista a la jueza: pidió que le exija a su rival ponerse desodorante

El pedido fue de la británica Harriet Dart al señalar que Lois Boisson olía «mal». La respuesta de la francesa en las redes.

Un momento insólito se vivió en el torneo WTA 250 de Rouen, en Francia cuando la británica Harriet Dart le pidió a la jueza del partido válido por la primera ronda que le diga a su rival, la francesa Lois Boisson que se «ponga desodorante» alegando que olía «mal».

«¿Puede decirle que se ponga desodorante? Huele muy mal», expresó Dart cuando se acercó a la jueza de silla durante un cambio de lado, según recogió el medio EuroSport.

El reclamo tomó por sorpresa a la jueza y, aunque Boisson ya estaba del otro lado de la pista sin escuchar el comentario, las cámaras captaron el momento y el video se viralizó en las redes sociales.

La situación se dio mientras la francesa dominaba con un primer set perfecto de 6-0 y, pese al gesto de su oponente, Boisson mantuvo la concentración y cerró el encuentro con un sólido 6-3 en el segundo parcial, avanzando así a los octavos de final.

La británica Dart estaba visiblemente molesta tras quedar eliminada, por lo cual no dio declaraciones y abandonó el torneo entre críticas.

En tanto, Boisson apeló al buen humor y publicó una historia en sus redes con una imagen en la que se la ve posando con un desodorante de una marca reconocida y la frase: «Parece que necesito una colaboración», acompañada de emojis de risa.

El gesto fue celebrado por muchos seguidores del tenis, que celebraron su manera de responder a la crítica con ironía y elegancia.

Por su lado, Dart pidió disculpas por lo sucedido: «Quiero disculparme por lo que dije hoy en la corte, fue un comentario del momento del que realmente me arrepiento. Esa no es la forma en que quiero comportarme y asumo toda la responsabilidad. Tengo mucho respeto por Lois y por cómo compitió hoy»