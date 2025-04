Cuba: bajó la inflación en los primeros dos meses del año

Los índices de inflación siguen decreciendo con respeto al año pasado, indica la información oficial.

El Gobierno cubano reportó una disminución de la inflación en los dos primeros meses de este año, trascendió sobre los resultados de la más reciente reunión del Consejo de Ministros de la isla caribeña, correspondiente al mes de marzo.

El titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, aseguró que los índices de inflación siguen decreciendo con respeto al año pasado, según informó el diario local «Granma», que no detalló las cifras.

Alonso presentó un informe sobre el comportamiento de la economía en la reunión que se realiza cada fin de mes y en la que participaron el presidente Miguel Diaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero.

El ministro Alonso dijo que las exportaciones de bienes no alcanzan lo planificado, aunque «cumplen el tabaco, la langosta, la angula, el ron y los productos biofarmacéuticos».

«La exportación de servicios médicos cumple el plan y crece; no así el turismo y las telecomunicaciones», precisó, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Al referirse al sistema empresarial, afirmó que «las utilidades crecen; no obstante, se contabilizan 316 empresas que cierran con pérdidas, número que significa 69 menos que en igual periodo del pasado año».

Habló la viceministra primera de Economía y Planificación

Por su parte, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, explicó que se trabaja en una resolución sobre un nuevo mecanismo de «gestión, control y asignación de divisas» y en una propuesta para modificar el sistema de tipos de cambio.

Esas dos medidas forman parte de un programa gubernamental que busca «corregir distorsiones y reimpulsar la economía».

De acuerdo con Granadillo ahora se estudian «los riesgos y consecuencias» de la «propuesta operacional» que concibe la transformación del manejo de los tipos de cambio oficiales.

Un país: dos tipos de cambio

En Cuba rigen desde 2022 dos tipos de cambio oficiales fijos, uno para personas jurídicas, de un dólar por 24 pesos, y otro para personas naturales de uno por 124 pesos.

Granadillo declaró que también se impulsa la «revisión de los esquemas cerrados de autofinanciamiento en divisas», un sistema que permite que sectores como salud, biotecnología, tabaco, turismo y energía, dispongan de un porcentaje de las divisas que generan.

Por su parte Marrero, en otro momento de la reunión, advirtió sobre la posibilidad de adoptar sanciones penales contra los responsables de 13 organismos y entidades estatales por irregularidades en las operaciones del comercio exterior.

El primer ministro hizo referencia a un informe del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera acerca de esas irregularidades que causaron un perjuicio económico al país.