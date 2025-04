¿Cuáles son los vuelos cancelados por el paro?

La huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se llevará a cabo este jueves 10 de abril en Argentina, complicará el transporte aéreo en el país. En este marco, Aerolíneas Argentinas anunció que, debido al paro general, se cancelarán un total de 258 salidas, lo que afectará a cerca de 20.000 pasajeros.

Del total de vuelos cancelados en la franja de 24 horas comprendida por la medida, 216 corresponden a la red de cabotaje, 25 a rutas regionales y 17 a rutas internacionales de largo alcance. Con el objetivo de minimizar los efectos, se han reprogramaron los horarios de 14 vuelos internacionales fuera del período de afectación, logrando reubicar a todos los pasajeros de largo alcance.

En ese sentido, la compañía ha logrado programar en vuelos alternativos a más del 80% de los pasajeros afectados. Para ello, se ha implementado una política comercial especial que permite realizar cambios de fecha sin cargo para volar dentro de los 15 días posteriores a la medida de fuerza.

También Latam y Flybondi

Otras de las aerolíneas afectadas por la huelga serán Latam Airlines que ha tenido que cancelar y reprogramar varios de sus vuelos. Sin embargo, algunos de ellos podrían no ser suspendidos, aunque sí sufrir modificaciones en su horario o fecha. Los pasajeros afectados tienen la opción de reprogramar su viaje o solicitar el reembolso del billete a través del sitio web de la aerolínea.

También, Flybondi ha anunciado que este jueves operará exclusivamente desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Desde allí, centralizará sus vuelos con el objetivo de concretar 51 operaciones y movilizar a más de 9.000 pasajeros. Aun así, la compañía ha tenido que reorganizar su programación, lo que ha implicado la cancelación de cuatro vuelos con escalas.

Otras aerolíneas

Air France y KLN presentaron su comunicado: “Debido al paro programado para el 10 de abril, el vuelo de KLM desde Buenos Aires en ese día fue cancelado. El vuelo de Air France será reprogramado. Recomendamos a nuestros clientes que consulten la programación en los sitios web”.

ITA Airways canceló los vuelos AZ680 y AZ681, que unen Ezeiza y Roma y los cambios serán sin penalización en vuelos operados por ITA en la misma clase de reserva o en la primera disponible, dentro de la misma cabina de viaje. La reprogramación/reemisión debe completarse antes del 15 de abril de 2025 o la fecha de salida del segmento que reemplaza el vuelo original debe ser a más tardar el 15 de abril de 2025. Se preservará la duración inicial de la estancia. La fecha de salida del segmento que reemplaza el vuelo original debe ser a más tardar el 15 de abril de 2025.

En Air Europa, el vuelo UX121 del 9 de abril se reprogramó para el 12 de abril, mismo horario. Y el vuelo UX122 del 10 de abril, está reprogramado para el 13 de abril, la hora de salida se adelantará 1 hora y media sobre el horario original. En el caso de que algún pasajero no pudiera volar en la nueva fecha propuesta, le ofrecen el cambio de fecha en la misma cabina sin coste para viajar hasta el 30 de abril de 2025 inclusive; el cambio de fecha en la misma cabina sin coste para viajar hasta el 31 de mayo de 2025 inclusive; el cambio de ruta sin coste en la misma cabina a/desde Montevideo (MVD), Asunción (ASU) o Córdoba (COR) para viajar hasta el 31 de mayo de 2025 inclusive; o un vale no reembolsable.

En JetSmart, emitieron un comunicado que expresa: «JetSmart informa que, debido a las medidas gremiales anunciadas para el 10 de abril en Argentina, en JetSmart nos vemos en la necesidad de cancelar todos los vuelos domésticos para ese día. Al mismo tiempo, confirmamos la operación de la totalidad de nuestros vuelos internacionales para esa misma fecha, con algunos ajustes y reprogramaciones, tanto de horario como de aeropuerto. En caso de que el vuelo se vea afectado, el pasajero podrá optar por el cambio de fecha según las siguientes condiciones: Cambio sin costo, sin diferencia tarifaria, para volar hasta el 30 de abril de 2025 (sujeto a disponibilidad y restricciones). Se podrá gestionar el cambio hasta el 17 de abril».

Por parte de la empresa canadiense Air Canada, se confirmó que el vuelo Toronto/São Paulo/Ezeiza, que tenía previsto para este jueves 10, se pasará para el viernes 11, y los pasajeros ya están siendo anunciados por esta medida y reubicados.

Otra de las afectadas al paro sindical fue Copa Airlines, también tuvo que presentar modificaciones al respecto. Incluso, lanzaron un comunicado en donde detallaron el nuevo plan de acción. «Con el objetivo de brindar flexibilidad a pasajeros afectados debido a la huelga del gremio aeronáutico en Argentina, se establecen los siguientes lineamientos a las ciudades afectadas: Buenos Aires (EZE), Córdoba (COR), Mendoza (MDZ) y Rosario (ROS). En cuanto a las fechas, los boletos emitidos hasta el 5 de abril de 2025, tendrán fecha límite para realizar el cambio hasta el 14 de abril. Por su parte, el nuevo itinerario debe iniciar antes del 17 de este mes. Además, agregaron que esto aplica a “boletos no utilizados y parcialmente utilizados: regulares, millas, ConnectMiles, boletos de acompañantes, interlínea y código compartido en placa 230 como así también a todas las tarifas”.

La aerolínea de bandera de Alemania Lufthansa se vio obligada a cancelar los vuelo LH510 del miércoles 9 de abril y el LH511 del jueves (Frankfurt/Ezeiza – Ezeiza/Frankfrut). Este avión tiene 364 asientos en total, 8 en First Class, 80 en Business Class, 32 en Premium Economy Class y 244 en Economy Class. Por lo que, en ambos vuelos, el aproximado de pasajeros afectados da un total de 488.

La empresa española Iberia es otra que se mantiene en alerta ante la situación gremial. Con este contexto, fuentes cercanas a Iberia le confirmaron a Mensajero el plan de acción para el jueves 10. “Hemos emitido una flexibilización para los clientes para poder modificar sin costo los vuelos tanto para los anteriores como los posteriores. Con esto, estamos revisando ahora cómo hacer con los vuelos que operan durante el paro, si podemos mantener las operaciones”, anunciaron.

La compañía norteamericana American Airlines dejó un comunicado con respecto a lo que sucederá en los próximos días. “Estamos al tanto de la acción sindical que afectará a todas las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) el 10 de abril. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios y proveedores para minimizar cualquier impacto a nuestros clientes y planeamos operar nuestro horario completo, con algunos retrasos esperados”, cerró.

Desde la empresa brasilera Gol Líneas Aéreas se estima que se verán afectados 28 vuelos y trabajarán bajo los siguientes procedimiento y opciones de gestión; cambio de reserva involuntario dentro del período de validez del billete, o cancelación con reembolso total. Además, informan que siempre que se manipula el itinerario manualmente, deben utilizar vuelos puros G3 misma cabina y clases de reservas válidos. No se permite reruteo.