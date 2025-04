Consumos con tarjeta en el exterior siguen con impuestos: cuánto se ahorra al pagar en dólares el resumen

A pesar del fin del cepo, los pagos en pesos de consumos en el exterior mantienen la percepción del 30%. Se puede ahorrar pagando en dólares.

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario, el Gobierno mantuvo la percepción del 30% sobre los consumos con tarjeta en moneda extranjera, por lo que pagar el resumen en dólares sigue siendo más conveniente para quienes tienen esa posibilidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo régimen cambiario liberó el mercado oficial para las personas humanas, eliminando el tope de USD 200 mensuales para ahorro, pero no alcanzó a los pagos con tarjeta de crédito en el exterior, que continúan bajo la aplicación del adelanto de Ganancias.

Esto implica que si un usuario consume USD 1.000 en el exterior y paga el resumen en pesos, deberá abonar USD 1.300 al tipo de cambio oficial, es decir, un 30% más. En cambio, si abona directamente en dólares billete o con saldo en cuenta en dólares, se evita ese recargo, lo que representa un ahorro de hasta $360.000, si se toma como referencia un tipo de cambio de $1.200 por dólar.

Por otro lado, la percepción del 30% no aplica sobre la compra de dólares para ahorro, que fue liberada desde este lunes junto a todas las restricciones vinculadas a subsidios, empleo público o asistencias estatales.

Desde el sector bancario confirmaron que los resúmenes seguirán mostrando el monto en dólares más el impuesto del 30% si se elige la opción de abonar en pesos. No obstante, las entidades ofrecen la posibilidad de pagar directamente en dólares desde una cuenta propia, evitando recargos.

De esta manera, la doble cotización persiste según el método de pago elegido, y el uso de los dólares propios sigue siendo la opción más económica para quienes viajan o realizan compras online en moneda extranjera.