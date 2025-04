«Confío en la Justicia»: Lizy Tagliani habló tras la denuncia de Viviana Canosa en Comodoro Py

La conductora de La Peña de Morfi expresó su malestar ante las acusaciones de Viviana en su programa.

Lizy Tagliani se encuentra bajo el ojo de la tormenta luego de las graves acusaciones de Viviana Canosa en su contra. La conductora fue captada por la prensa a la salida de su programa radial en Radio Pop y se refirió a la denuncia que realizó Canosa en Comodoro Py el martes a la mañana.

“No voy a hablar de nadie, confío en la Justicia argentina, pero si la Justicia argentina no me da la respuesta que yo quiero, que es que a mí se me quite de todo este tipo de cosas y que quede bien en claro que yo no abusé de ningún menor, ni de robar, que me metan en esa situación, lo voy a sacar como sea”, dijo Lizy sobre la denuncia.

“Voy a sentar un precedente, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es necesario porque no se puede seguir haciendo así. Yo no puedo despertarme un día y enterarme de esta atrocidad, es horrible”, expresó.

Sobre la acusación que le adjudican, de haber abusado de menores y de formar parte de una red de pedofilia, sostuvo: “Siempre estuve tranquila pero muy triste, muy nerviosa. Estoy fuerte y descubro lo que es ser mamá, tengo una fortaleza que no sé si en otro momento la habría tenido. Ahora estoy tratando de buscar una profesional que me acompañe a nivel psicológico”.

Si bien no quiso tocar el tema sobre el juicio por la adopción de su hijo Tati, que mencionó al inicio de su programa, la conductora dijo confiar en que todo se resolverá porque “no hay nada para mostrar”: “Se me abrió una herida muy grande en mi vida y se tiene que reparar todo el daño que me han hecho, se debe”.

A su vez, dijo entender que “es más fácil creer un montón de atrocidades por todo lo que es ella” que en otro tipo de situaciones y que se prestará a la investigación: “Lo que estoy totalmente de acuerdo con todas las personas que plantee el tema de la pedofilia, es que se debe llegar a fondo, sea quien sea”. Y ratificó: “Ahora que mi foto esté pegada a eso o mi nombre se deslice más allá de los temas que se toquen, que en el medio quede yo, no lo voy a permitir”.

“Tengo la frente bien alta porque sé quién soy y porque no me voy a esconder nunca”, expresó.

Sobre su relación con Viviana, Lizy sostuvo que siempre fue “muy buena” y que la han “pasado fantástico”, confesando que se distanciaron luego de que ella hiciera pública una anécdota de su amiga que a ella “le lastimaba”.