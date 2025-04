Cayó “el Patrón de la ropa trucha” tras operativos en Caballito y Once

Se secuestró indumentaria deportiva apócrifa por 14 millones de pesos durante un allanamiento en Caballito y también casi 6.000 accesorios truchos en Once.

Un hombre de 27 años que era responsable de un local de ropa y conocido como «el Patrón», fue imputado por infracción a la Ley de Marcas, mientras que su empleado, un joven de 20 años, fue identificado y notificado de la causa.

La Policía de la Ciudad secuestró indumentaria deportiva apócrifa por valor de unos 14 millones de pesos durante un allanamiento a un local de Caballito y también casi 6.000 accesorios truchos con logos de Disney, Marvel, Pokemon y Sanrio en un comercio del barrio de Once.

En ambos casos, los procedimientos y las investigaciones fueron llevados a cabo por los efectivos de la División de Delitos Tecnológicos Complejos, en el marco de dos causas por infracción a la Ley de Marcas (22.362).

En primero de ellos, en Caballito, los detectives detectaron que en el local, ubicado en la avenida Rivadavia al 5900, se realizaba la venta de ropa con la inscripción de la marca registrada Nike, pero de procedencia apócrifa, lo cual derivó en la intervención de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Nº 12 y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, Secretaría N° 10 del Dr. Leandro Noguera.

En el procedimiento se secuestraron 167 remeras, 219 pantalones, 25 camperas y buzos y 14 gorras, totalizando 423 prendas con una valuación de venta estimada en 14 millones de pesos, siendo el valor de la mercadería en su versión original de 54 millones de pesos.

Por otra parte, en el barrio de Once, agentes de la misma división realizaron un allanamiento en un local comercial donde incautaron 5.810 productos y accesorios apócrifos de las marcas Disney, Marvel, Pokemon y Sanrio.

El procedimiento se llevó adelante en un comercio ubicado en Bartolomé Mitre al 2600, donde se incautó material y productos valuados en 60 millones de pesos, entre ellos accesorios como espejos, hebillas, carteras, bolsos, pulseras, peines y libretas, todos con infracción a la ley de marcas.

Por último, producto del allanamiento resultó imputada la dueña del local, por instrucción de la Dra. María Eugenia Capuchetti, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.