Bullrich aclaró los dichos de Milei sobre Malvinas: “Fue en sentido de ejemplaridad, no como política”

La ministra de Seguridad explicó el discurso que pronunció el Presidente durante el homenaje a los caídos en Malvinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó explicar el sentido del discurso del presidente Javier Milei, quien aseguró que anhela que los malvinenses voten con los pies y elijan ser argentinos.

“Me parece que lo dijo en un sentido de ejemplaridad, no lo dijo en un sentido de que esta es la política internacional del Gobierno”, sostuvo la funcionaria en declaraciones radiales.

En la misma línea, Bullrich planteó que el mandatario reconoció lo que definió como “el fracaso enorme” de las distintas gestiones en la búsqueda de soluciones por la soberanía de las islas, y acusó a la política de “gritar mucho, pero nunca lograr ningún objetivo”.

“Lo que decían en realidad era para la tribuna, por decirlo de alguna manera. Lo que dijo no tuvo que ver con un concepto de autodeterminación o no, lo que dijo fue que a la Argentina van a querer venir todos cuando sea una gran potencia”, sentenció.

Asimismo, la ministra planteó: “Me parece que lo que hace el Presidente es decir que la discusión que tenemos respecto a qué va a pasar, no ha tenido avances de ningún tipo, al revés, ha tenido hasta retrocesos”.

“Si la Argentina es un país con bienestar, con trabajo, con buenos sueldos, con seguridad, la gente va a querer venir y ahí también los que habitan las Malvinas”, insistió.

Por su parte, la titular de Seguridad sostuvo: “Hasta ahora gritamos, gritamos, gritamos, pero solo se consiguieron cosas cuando se avanzó concretamente sobre propuestas. En la década del 90, pero también antes de las Malvinas, la Argentina estaba bastante avanzada en las negociaciones con Inglaterra para lograr un estatus especial de las Malvinas”.

Fragmentación en CABA y candidatura para octubre

En otro pasaje de la entrevista, Bullrich planteó que en la Ciudad de Buenos Aires “se está reconfigurando un nuevo sistema político que todavía está naciendo”, y destacó que, en algunos distritos, se evidencia la fragmentación del peronismo.

“El peronismo que aparece como uno solo, empieza a tener este nivel de partición, de no tener un proyecto común. Que el kirchnerismo se pelea con Kicillof, en Santa Fe también van divididos, y parece que eso muestra también un fin de época”, celebró.

Por último, consultada sobre la posibilidad de ser candidata en las elecciones legislativas de octubre, la funcionaria argumentó que su responsabilidad al frente del ministerio “es muy importante”, aunque no descartó la posibilidad.

“Uno siempre es parte de un equipo y está a disposición, creo que mi aporte como Ejecutivo siempre es más contundente, pero bueno, somos muchos y no sé, hablaré con el Presidente si él considera que no está en otro lugar, pero no me parece que sea la mejor salida”, concluyó.