Aumento de tarifas: Sastre cuestionó la presión de Cammesa sobre las cooperativas

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió al ingreso en el Concejo Deliberante del pedido de incremento de tarifas por parte de la Cooperativa Servicoop. Ante esto, sostuvo que el aumento debe ser “analizado muy bien” debido al impacto que puede generar en la economía de las familias madrynenses.

“Lo de la tarifa hay que estudiarlo muy bien. Acá hay una cuestión también de apremio que está ejerciendo Cammesa”, advirtió Sastre, en referencia a la empresa mayorista del mercado eléctrico, que en su visita a la ciudad “dijo claramente que imperiosamente la cooperativa de Puerto Madryn y otras de la provincia iban a tener que aumentar obligadamente un 20% la tarifa”.

El intendente remarcó que desde el Ejecutivo comprenden las presiones externas, pero subrayó que la decisión no puede tomarse a la ligera: “Sabemos lo que significa un aumento del 20% para el bolsillo de los vecinos, y eso lo tenemos que analizar muy bien”.

Por otro lado, Sastre fue consultado sobre la situación institucional de Servicoop y si hubo novedades sobre la designación del veedor del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Al respecto, indicó que aún no se ha presentado formalmente, pero que en conversaciones recientes con autoridades de la cooperativa, se constató que “todos los requisitos que se le han pedido a la cooperativa le han sido otorgados”.

“Pudieron observar de qué manera está la Cooperativa, y creo que también habrán analizado si es conveniente llegar a una intervención o no. La visita pudo haber tenido más que ver con el tema tarifario que con una posible intervención, que sabemos que no es viable en la cooperativa de Puerto Madryn porque no la merita”, afirmó.