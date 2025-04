Alberto Fernández: «La madre de mi hijo es una ingrata»

Además dijo: «Conozco los problemas de salud crónicos que tiene Fabiola. Yo nunca le pegué». Habló de una «enfermedad psiquiátrica».

El ex presidente Alberto Fernández aseguró que la ex primera dama Fabiola Yañez «es una ingrata», a la vez que indicó que amigas de ella dijeron que se sacaba fotos «que dijo que después iba a usar».

«La madre de mi hijo es una ingrata», señaló el ex mandatario en diálogo con Antonio Fernández Llorente en el programa Sin corbata que se emite por Radio Splendid.

Además indicó: «Hay testigos que dicen que Fabiola se sacaba fotos que decía que después las iba a usar. Estoy muy seguro de lo falso que es este tema».

En tanto señaló: «Hay una pelea en la que no he tenido suerte para que escuchen el pedido de recusación a Julián Ercolini».

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez, en una decisión que lo dejó en condiciones de ser enviado a juicio oral.