Waiwen perdió ante Ciudad Vóley, por el primer juego de los Cuartos de Final de la Liga Argentina

El equipo de Waiwen de Comodoro Rivadavia, comenzó este sábado a disputar la instancia de Cuartos de Final de la Liga de Voley Argentina, instancia que se disputa en el Polideportivo Braian Toledo.

Fue derrotado para el conjunto chubutense ante el mejor de la fase regular de la competencia, el Club Ciudad, que lo venció sin atenuantes por 3-0. La actividad seguirá este lunes para los comodorenses, jugando frente a Ciudad nuevamente por el juego 2 de su llave.

Derrota para Waiwen en el juego 1 de los Cuartos de Final

Este sábado comenzaron a jugarse los Cuartos de final de la Liga de Vóley Argentina 2024/25 y los primeros partidos dejaron como ganadores a San Lorenzo, Monteros, CEF5 y Ciudad; este último derrotando al equipo chubutense de Waiwen.

San Lorenzo abrió la jornada con un triunfazo en tie-break ante Tucumán de Gimnasia. Con parciales de 25-19, 23-25, 25-15, 13-25 y 15-13, el Ciclón se llevó el primer punto de la serie en un duelo electrizante. Los 23 puntos de Juan Bucciarelli no fueron suficientes ante la gran actuación de Wilson Acosta, que fue la figura con 24 puntos. El equipo tucumano deberá ganar el lunes para forzar un tercer partido.

En el segundo turno, Monteros fue contundente y superó a River por 3-0 con parciales de 15-25, 18-25 y 23-25. El equipo tucumano mostró solidez y tuvo como figura a Lucas Frontini, quien sumó 14 puntos en el encuentro. Con esta victoria, Monteros quedó a un triunfo de meterse en las semifinales.

CEF5 también arrancó con el pie derecho al vencer a Boca por 3-1. Con parciales de 13-25, 25-22, 23-25 y 19-25, el equipo de La Rioja dio un paso clave en la serie. Ramiro Benítez fue la figura con 18 puntos, mientras que Gerónimo Elgueta también tuvo una gran actuación con 20 tantos. El próximo lunes, CEF5 tendrá la chance de cerrar la serie y avanzar a la siguiente instancia.

Por su parte, Ciudad fue contundente y se llevó el primer partido de su serie ante Waiwen con un sólido 3-0 (19-25, 13-25, 22-24). La figura del encuentro fue Demian González y gran participación de Jonás Ponzio, quien sumó 23 puntos y llevó a Muni a realizar una gran presentación en esta instancia.

Cómo siguen las llaves

La acción de los cuartos de final continuará el lunes con los segundos partidos de cada serie. En caso de ser necesario, los terceros encuentros se disputarán el martes.

San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia, Monteros Vóley vs. River Plate, CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors y cerrarán desde las 21 horas del lunes, Ciudad Vóley frente al representante de Chubut en la Liga, Waiwen Vóley.

Vóley – Liga de Voley Argentina

Fixture de Cuartos de Final

En Polideportivo Braian Toledo

Lunes 3 de marzo

12:00 – San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

15:00 – Monteros Vóley vs. River Plate

18:00 – CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors

21:00 – Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley

Martes 4 de marzo (A confirmar)

San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia

Monteros Vóley vs. River Plate

CEF5 La Rioja vs. Boca Juniors

Ciudad Vóley vs. Waiwen Vóley