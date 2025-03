Irán a juicio los responsables de tres compañías por adulterar y comercializar agua no apta para el consumo

Tres responsables de diversas compañías irán a juicio oral acusados de haber adulterado y comercializado en 2023 agua no apta para el consumo, la cual contenía “bacterias coliformes y Escherichia Coli”.

La fiscal federal Alejandra Mángano, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, solicitó que vayan a juicio oral los responsables de tres compañías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por adulterar y comercializar agua no potable.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, Gustavo Carmelo Russo, representante de la firma “Soda la Generosa SRL”; Romina Aguirre, de la compañía “Blue 480 SRL” con nombre de fantasía “Reino del Hielo”; y Carlos Alberto Bonavoglia, responsable de la empresa “Carlos Alberto Bonavoglia S.R.L” fueron acusados de “haber adulterado, vendido, suministrado, distribuido y/o almacenado con fines de comercialización productos alimenticios que no son aptos para el consumo humano, disimulando su carácter nocivo y resultando peligrosos para la salud pública”.

“La causa se inició luego de que una asociación civil denunciara que un conjunto de compañías que se dedicaban a la comercialización de aguas envasadas estaban almacenando y vendiendo agua de carácter nocivo para la salud que podría contener bacterias”, destaca el documento del Ministerio Público Fiscal.

En diciembre de 2023 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 autorizó que se allanaran las empresas ubicadas en Capital Federal para extraer muestras de los tanques de agua de las firmas cuestionadas.

Dichas muestras fueron analizadas por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Laboratorio de Investigación y Monitoreo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que determinaron que se trataba de “alimentos contaminados” y que su comercialización resultaba ilegal.

De acuerdo a los informes químicos y microbiológicos y a lo establecido en el Código Alimentario Argentino, el agua “no cumplía con los requisitos establecidos debido a la presencia de bacterias coliformes y de Escherichia Coli”.

Riesgo para la salud pública

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, Russo, Aguirre y Bonavoglia deben ser enjuiciados por el delito previsto en el artículo 201 del Código Penal, que fija una pena de 3 a 10 años de prisión para quien “vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”.

En este caso se determinó que en el agua comercializada para el consumo humano en el ámbito de la Capital Federal por las empresas “Soda la Generosa SRL”, “Reino de Hielo” y “Carlos Alberto Bonavoglia S.R.L” contenían diversas bacterias como, por ejemplo, aerobias mesófilas, coliformes, Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa, las cuales resultan ser “un peligro concreto para la salud pública”.

“Los representantes de dichas empresas contaron con pleno conocimiento de que su accionar implicaba la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado, materializado en la puesta en circulación y comercialización de aguas no aptas para el consumo humano, disimulando su carácter nocivo, generando así un resultado lesivo”, resaltó la fiscal.

En esa línea, consideró que las representantes de las empresas comerciales cuestionadas eran las responsables del accionar delictual y argumentó que su trayectoria en el rubro demostraba “su conocimiento y voluntad de llevar a cabo conductas cuestionadas que implicaban la concreción de elementos que conforman la tipicidad objetiva de las maniobras imputadas”.

“Los nombrados tenían pleno conocimiento de lo que producían, y aun así, comercializaron sus productos, infringiendo la normativa establecida, y en claro riesgo para el consumo humano”, concluyó.