Segundo femicidio en Córdoba en 24 horas: mató a su ex pareja y se suicidó

Fueron los padres de la víctima quienes hallaron a la mujer.

Un hombre mató a su ex pareja y luego del ataque se suicidó. Se trata del segundo femicidio en la provincia de Córdoba ocurrido en tan solo 24 horas.

El caso sucedió en la noche del martes en un domicilio de la localidad de La Granja cuando los padres de Verónica Zorman Torres, de 29 años, empezaron a sospechar que algo ocurría ya que la joven no respondía los mensajes desde hacía varias horas.

Ante las dudas generadas, los adultos decidieron acercarse en la madrugada de este miércoles hasta la Estancia La Querencia, más precisamente hasta la vivienda de Porfilo Romero, ex pareja de Torres.

Allí dentro encontraron muerta a su hija y al agresor, de 59 años y de nacionalidad paraguaya.

El hombre había sido novio de la joven y era casero de dicha estancia. Los investigadores informaron que Romero la mató y luego se suicidó.

De acuerdo a la información aportada por medios locales, los padres de Torres la hallaron en una habitación trasera del domicilio, tendida en el suelo y semidesnuda.

Avanza la investigación para saber cómo ocurrió el femicidio y posterior suicidio.

Segundo femicidio en 24 horas

En la localidad de Río Ceballos un hombre quedó detenido tras matar a su pareja y entregarse en una comisaría.

El femicidio de Valeria Laviani sucedió en la jornada del lunes feriado en una vivienda ubicada en la avenida San Martín al 4400, y fue el propio agresor quien se acercó hasta la comisaría local y confirmó que su pareja estaba muerta en su casa tras atacarla.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia informaron que la Fiscalía de Violencia Familiar del Tercer Turno, a cargo de Natalia Aguirre, detuvo al agresor, quien quedó imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo contra su pareja.