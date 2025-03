Se supo cuánto dinero le exige la China Suárez a Wanda Nara por mencionarla en los medios

Según el periodista Santiago Riva Roy, la actriz pretende que la empresaria le pague 200 mil dólares por los daños a su imagen.

El juicio entre Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara continúa y ayer se conoció el monto que estaría pidiendo la ex Casi Ángeles por los daños a su nombre e imagen tras la exposición que la empresaria le dio mediante la viralización de chats entre ellas.

Según comentó el periodista Santiago Riva Roy en MDB (TV Pública), el juicio iniciado por la China incluye «los dichos de Wanda en el programa de Susana Giménez” y que por ello estaría pidiendo un monto de 200.000 dólares como resarcimiento por el daño moral que le causó la ex de Mauro Icardi.

“La intención de la China es frenar la viralización de conversaciones personales, porque Wanda tiene más cosas”, explicó el periodista.

El juicio actualmente se encuentra en etapa de conciliación, donde ambos representantes pueden intentar llegar a un acuerdo. De no llegar, se elevaría a juicio civil, donde ambas se verían cara a cara.