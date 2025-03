Preocupación en la Rural de Río Gallegos: «Hay campos que están cerrando»

Para comenzar, recordó que “cada vez tenemos más campo que, por diversas razones, se van abandonando, la falta de rentabilidad es un tema que lo tenemos que atender rápido, entendiendo que no es un asunto sólo provincial, porque hay contextos que son macroeconómicos”.

En ese sentido, subrayó que “hemos trabajado muy bien con el gobierno de la provincia” y destacó que “sin duda pronto tendremos un plan para manejar la fauna en Santa Cruz, donde esperamos el apoyo de Nación para ir delineando el futuro del campo”.

De esta manera habló de la situación de los establecimientos rurales y, al respecto, explicó: “estamos perdiendo al vecino, es decir, hay campos que están cerrando sus tranqueras y, una vez que eso sucede, es muy difícil volver a abrirlos. Quiero decir que para evitar esto, a nivel provincial, se trabaja con mucha sintonía con el Consejo Agrario Provincial (CAP)”.

“En su momento –continúo- el gobernador Claudio Vidal tuvo la deferencia de pedirnos que pongamos a nuestra gente a trabajar con el CAP y si bien actuamos con mucha autonomía, debo destacar que tenemos mucho diálogo. No siempre podemos resolver todo y muchas veces, vuelvo a repetir, las soluciones no llegan por cuestiones macroeconómicas que no dependen de decisiones del gobierno provincial”.

Luego se refirió al crudo invierno que le tocó atravesar a Santa Cruz y, en ese marco, resaltó “fue la primera vez en la historia que se atiende la emergencia en el transcurso de la misma y eso fue gracias a la determinación de mandar fondos por parte del gobierno nacional y a la rápida acción del gobierno provincial que dispuso a todos sus integrantes poniendo en marcha acciones que permitieron salvar el capital de trabajo de muchos productores”.

“En tiempo récord estuvieron todos los certificados de emergencia. Eso hay que destacarlo y las medidas tomadas nos posibilitan decir que cuando se juntan todas las voluntades, se pueden atender las emergencias y eso hay que agradecerlo” enfatizó.

En ese contexto, Jamieson señaló con respecto a la emergencia climática vivida que “nos enseñó que tenemos que estar preparados” y, dirigiéndose, a las autoridades provinciales presentes en la ceremonia, pidió “quisiéramos integrar el COE (Comité Operativo de Emergencia) para ello, los productores tenemos que estar previamente organizados para actuar mejor. Muchos de nosotros podemos ayudar para colaborar en la solución de este tipo de situaciones”.

Por otra parte, agradeció a Julio Bujer, presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y a su equipo de trabajo por el “acompañamiento”, y a la vez subrayó: Le tocó recibir un parque mecánico muy deteriorado, trabajar en rutas en mal estado y atender un invierno muy complicado, pero creo que vamos a avanzar para ir mejorando los 5 mil kilómetros de caminos y que son las vías de entrada y salida de la producción a los establecimientos rurales”.

En cuanto a lo que respecta al Ministerio de la Producción, Comercio e Industria dijo “quiero destacar lo bien que hemos articulado este año” y, al respecto sostuvo que “se trabajó muy bien en la Mesa del Guanaco y tenemos constantes conversaciones para tratar de encontrar una salida sustentable”.

“Quiero agradecer el espacio, la voluntad de querer buscar una solución y la coordinación para trabajar con diferentes entes. Creo que va a salir algo muy bueno de esto”, consideró.

Por último, se refirió al proyecto del gobierno provincial de crear una empresa estatal de alimentos (Santa Cruz Puede) y, con relación a ese punto, admitió que “en un principio estábamos en contra, porque nos parecía que si caía en manos equivocadas podía ser peligrosa”.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la forma en que se va gestionando la constitución del Santa Cruz Puede “quiero reconocer que una vez confirmada la ley fuimos invitados a participar y estamos confiados en que es una buena posibilidad”, concluyó Enrique Jaimeson.