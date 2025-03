«Ni insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos»: el papa Francisco descansó bien y permanece «estable»

Así lo informó la Oficina de Prensa del Vaticano que indicó además que, durante la noche, «como estaba previsto», se reanudó «la ventilación mecánica no invasiva» hasta esta mañana.

El papa Francisco descansó bien «durante toda la noche» en el Policlínico Gemelli de Roma donde se encuentra internado desde el pasado 14 de febrero, según informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano, mientras que el estado clínico del Santo Padre «permanecía estable».

“El Papa ha descansado bien durante la noche, despertándose poco después de las 8:00″, indicaron desde el citado recinto de la Santa Sede.

En la comunicación vespertina del martes, la Sala de Prensa vaticana informó de que «el estado clínico del Santo Padre permanecía estable» y que durante la noche, «como estaba previsto», se «reanudaría la ventilación mecánica no invasiva» hasta esta mañana.

La nota del martes precisaba que el Papa «no presentó episodios de insuficiencia respiratoria, ni broncoespasmos», que «permaneció apirético, siempre alerta, colaborando con las terapias y orientado».

Además, por la mañana había «pasado a oxigenoterapia de alto flujo y había realizado fisioterapia respiratoria», mientras que durante el día «alternó oración y reposo» y en la mañana del martes «recibió la Eucaristía».

El cuadro clínico también era estable en lo que respecta al corazón, los riñones y los valores sanguíneos, pero en una situación general compleja, con broncoespasmos no inesperados en el contexto de una neumonía como la del Pontífice.