Nación intimará a Santa Cruz por una deuda millonaria del Hospital de El Calafate

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció hoy que el Gobierno nacional va a intimar a las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz para que en los próximos 15 días regularicen las “millonarias deudas que mantienen con la Nación” por el funcionamiento de hospitales nacionales y el servicio de atención médica para la comunidad, y también adelantó que el Presidente Javier Milei firmará un Decreto para desregular el sistema sanitario con el objetivo de reducir el precio de los medicamentos y “garantizar que se incorporen tecnologías con beneficios clínicos comprobados”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni detalló que Santa Cruz enfrenta una deuda de u$s 66 millones con el Hospital SAMIC de El Calafate, mientras que Buenos Aires cuadriplica esa cifra con otros 5 centros de salud: El Cruce, de Florencio Varela, tiene una deuda de u$s 178 millones; el Hospital Bicentenario, de Esteban Echeverría, de u$s 21 millones; el Hospital Néstor Kirchner, de La Matanza, de u$s 4 millones; el Cuenca Alta, de Cañuelas, de u$s 38 millones, y el René Favaloro, también de La Matanza, de u$s 22 millones).

El funcionario afirmó que “esta desidia impacta directamente en los servicios de los hospitales, puede generar dificultades en el pago de los salarios y, por consiguiente, la pérdida de profesionales valiosos, el desabastecimiento de medicamentos, la imposibilidad para hacer el mantenimiento esencial y la reducción de servicios”.

Asimismo, Adorni subrayó que los hospitales de la provincia de Buenos Aires “no están en las mejores condiciones”, ya que “a los problemas de infraestructura se suman graves hechos de inseguridad, como el de los barrabravas que se enfrentaron a tiros” en el Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata.

El vocero anticipó además que en las próximas horas el Presidente Javier Milei va a firmar un Decreto con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias, que se va a encargar de desregular el sistema sanitario “a través de la eliminación de normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios arbitrarios”.

Adorni señaló que dos iniciativas similares implementadas en Francia y Alemania permitieron reducir el precio de medicamentos en la venta al público, y aseguró que su puesta en funcionamiento va a “garantizar que solo se incorporen al sistema aquellas tecnologías con beneficios clínicos comprobados, con el fin de evitar que los pacientes sean sometidos a tratamientos con efectos adversos”.