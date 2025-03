Milei firmó el DNU que habilita el acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno nacional a negociar con el Fondo Monetario Internacional, y según trascendió será publicado este martes en el Boletín Oficial

Al aporte del Fondo se sumarian aproximadamente u$s 6.000 millones del Banco Mundial y u$s 4.000 millones del BID. El total sumaría cerca de u$s 20.000 millones.

La semana pasada el Gobierno había aclarado que el acuerdo con el FMI no se enviaría al Parlamento a través de un proyecto de ley sino mediante un decreto de Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó esa decisión en que buscar el respaldo del Parlamento llevaría demasiado tiempo y la Argentina necesita “urgente” ese apoyo del Fondo.

El DNU deberá ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y se espera que no sea rechazado.

La oposición rechazó esta nueva iniciativa oficial por considera que el decreto va en contra de la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que aprobó el Congreso en febrero de 2021 por impulso del entonces ministro de Economía Martín Guzmán.

Esta normativa obliga al Ejecutivo a pedir autorización al Congreso para firmar acuerdos con el Fondo o para emitir deuda pública.

Con la decisión de publicar un decreto, y apostar en última instancia a una aprobación tácita del Congreso hasta tanto no sea rechazado por ambas Cámaras, el oficialismo argumenta que no contraviene la citada norma.