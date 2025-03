«Me pidió un coco»: la insólita razón por la que Stefy Xipolitakis tendría problemas con la Justicia de México

La actriz se metió en problemas por cumplirle el capricho a su hermana Vicky.

Stefy Xipolitakis viajó a México y compartió con sus seguidores un video en el que contó que hermana Vicky le hizo pedidos extraños para que le llevara a modo de souvenir.

«Misión de hoy, mi hermana me pidió que le lleve un coco. Escucharon que el coco iba para Buenos Aires y me dijeron que no se puede pasar eso por el aeropuerto. Segunda opción, piedritas», comenzó a contar Stefy desde las paradisíacas playas de Tulum.

«Parece el ala de una mariposa, el mejor recuerdo que puedo tener», dijo la actriz, mientras juntaba piedras por la playa de Tulum y se encontró con parte de un coral sobre la orilla.

“Te encontré la piedrita. ¿Vos ves esta? Hay otra. Mira esto. Mira esto que encontré. Voy a entender por qué mi equipaje va a estar más pesado. Espero no pagar sobrepeso. La bolsita de hielo con piedritas. Semejante día, tendría que estar ahí adentro y estoy juntando piedritas. ¡Miren ese coral en la orillita, el mejor recuerdo que puedo tener de Tulum!”, contaba contenta.

Rápidamente, sus seguidores le explicaron que no puede llevar eso porque en México es ilegal recolectar, capturar o dañar fauna marina. «Nada que esté en la playa se puede llevar, menos el coral. Es tráfico de flora silvestre», le explicaron.

Lo cierto es que en México los corales son considerados un recurso protegido porque cumplen una función clave en el ecosistema marino. Quienes dañen con sus acciones el medio ambiente, podrían recibir elevadas multas y hasta causas penales.