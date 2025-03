“Me amenazaron con un destornillador”, exclamó una joven víctima de robo

“El patrullero que fue a asistirla, avisó que habían robado a bordo de dos motos medianas, y luego hicieron allanamientos”, comentó la mujer.

Una joven fue asaltada por motochorros y tras el hecho denunció que «la amenazaron con un destornillador».

El episodio ocurrió el lunes a las 20.30 y en la radio 7 97.7 de Neuquén, Nicolás Tamborindegui y Daisy Ros se comunicaron con la víctima, la cual detalló: “Eran dos, soy una persona muy chiquita. Me amenazaron con un destornillador”.

Luego, mencionó que “el patrullero que vino a asistirla, avisó que habían robado a bordo de dos motos medianas, y luego hicieron allanamientos”.

Además, manifestó: “Sentí que me seguían, intenté perderlos pero no pude”.

Por último, ella cuenta que “a otra mujer le robaron a las dos de la tarde y que este hecho es ocurrente ya que es la inseguridad misma”.