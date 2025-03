Macri apuntó contra Milei: “Lo único que hicimos fue rescatarlos del abismo»

El ex presidente Mauricio Macri adelantó hoy que no será candidato en las elecciones legislativas y volvió a cuestionar al mandatario Javier Milei por no promover un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), aun cuando el partido amarillo siempre «rescató» al oficialismo.

«El Presidente no puede haber estado expresando su vocación de acordar con el PRO y haber logrado cero. Porque la hermana, que la llama ‘El Jefe’, decide que no«, expresó Macri al presentarse en la sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En esa línea, el titular del partido amarillo recordó que su propuesta para el jefe de Estado había sido «trabajar juntos«, pero indicó que esa instancia nunca se materializó.

«Ese ‘trabajar juntos’ nunca existió. Lo único que nosotros hemos hecho con ellos es rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo«, subrayó Macri.

El ex mandatario sostuvo también que, en los siete distritos donde se cerraron alianzas, «no ha habido ningún acuerdo de LLA y el PRO».

«Ni siquiera nos llamaron una vez. El todo o nada se redujo a Buenos Aires, pero solo hubo una reunión. Después nada», se quejó Macri, quien también se quejó de que «ya no hay milanesas«, en referencia a las cenas que compartía con Milei en Olivos.

Con relación a la posibilidad de ser candidato en las elecciones legislativas, dijo que «no es su idea» y argumentó que su preferencia es ayudar a que «otros tomen la posta».

Fuente: NA.