Los refugiados en la embajada argentina de Caracas cumplieron un año de encierro

María Corina Machado continúa abogando por ellos y pide ayuda al cuerpo diplomático y la Iglesia

Un grupo de colaboradores de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cumplió un año alojado en carácter de refugiado en la Embajada Argentina de Venezuela, constataron medios internacionales.

Los integrantes del grupo fueron señalados por las autoridades de Venezuela como «traidores a la patria», recordó el sitio RFI.

Son seis los integrantes del comando de campaña opositor que, en plena competencia electoral, entraron en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas buscando protección.

Denunciaban persecución por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, que ya entonces había encarcelado a decenas de colaboradores de quienes le disputaban la Presidencia.

Ocho días más tarde, la Argentina les otorgó el estatus de refugiados. El 29 de marzo de 2024 pudieron ver los papeles que les darían un salvoconducto para salir de Venezuela.

Pero ello nunca se hizo efectivo y luego de que las elecciones terminaran, ya en agosto se rompieron las relaciones con la Argentina.

Una voz

Magalli Meda, una de las refugiadas, denunció como acoso el corte del acceso al lugar, además del servicio eléctrico.

«Nosotros sentimos que nos usaron como una demostración para Edmundo González Urrutia de que no iba a estar seguro en ninguna embajada», apuntó Meda.

Ella es la jefa de campaña de Machado y a un año relató que allí dentro sufrieron cuatro asedios policiales, amenazas de ingreso al recinto y un total de 118 días sin fluido eléctrico.

Solo acceden a un pequeño panel solar y dependen de una planta eléctrica con fallas, así como un limitado acceso al agua.

Por otra parte, denunció que un trabajador del lugar fue detenido y no se conoce su paradero.

El resto de los empleados no tiene acceso, como ocurre con los diplomáticos de la República Federativa del Brasil, encargados de la custodia de la sede albiceleste.

Un refugiado falleció

En diciembre pasado, Fernando Martínez Mottola salió de la residencia y se entregó a las autoridades.

El exministro fue enviado a su casa con medidas judiciales, y falleció allí el pasado mes de febrero, recordó el medio francés.

«Es inconcebible que a estas alturas aquí no se haya presentado una comisión del Cuerpo Diplomático junto a la Iglesia a constatar nuestra situación, y la situación en la que se encuentra esta sede», se lamentó