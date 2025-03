Los mensajes subidos de tono entre Wanda Nara y Ozuna

La empresaria sorprendió al mostrar la buena relación que mantiene con el cantante puertorriqueño.

En medio de rumores de crisis en su relación con L-Gante, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al mostrarse muy amigable con el cantante puertorriqueño Ozuna.

En el marco de su regreso a las redes sociales después del escandaloso episodio que vivió en su domicilio del Chateau Libertador junto a su ex pareja Mauro Icardi, la conductora de Bake Off se mostró relajada desde su casa bailando y posando al ritmo de la nueva canción del popular reggaetonero, llamada “La Nena”.

No pasó mucho tiempo después que la empresaria decidió mostrarle a sus seguidores la buena relación que mantiene con el cantante y posteó en sus historias una captura de una videollamada que mantuvo con Ozuna.

En la imagen se los ve a ambos muy cómplices, haciendo un gesto de corazón con sus manos, algo que solía hacer con su ¿actual novio? L-Gante.

La empresaria también publicó su video con “La Nena” de fondo y el puertorriqueño no dudó en dejarle un mensaje subido de tono a la vista de todos sus seguidores.

“Que rica que está esa nena”, comentó Ozuna en la publicación de Wanda. Ella no se quedó atrás y le respondió “vos” junto a un corazón.