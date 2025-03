“Lian no está acá”: los operativos en la zona cero finalizaron sin rastros del menor

La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona informó que todo lo analizado en el lugar dio resultado negativo.

Los operativos en la zona cero de búsqueda por la desaparición del pequeño Lian en Ballesteros Sud finalizaron sin rastros del menor, por lo que hay hermetismo para saber qué pasó con el chico hace más de 10 días. La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona informó que el pequeño “no está acá”.

Este miércoles continuaron las excavaciones y remociones de tierra en un predio de 18 hectáreas en la denominada zona cero, lugar donde Lian fue visto por última vez, pero tras los resultados negativos, se confirmó que no se encontraron rastros del niño de 3 años.

En una conferencia de prensa en el lugar, la Fiscal explicó los pormenores de los últimos operativos: “Lo último fue remover los ladrillos de la parte de arriba para que se formaran chimeneas y, en caso de que hubiese algo oculto allí, emanara olor y los perros lo detectaran”.

Sin embargo, Carmona confirmó que “lamentablemente, no hemos detectado la presencia de Lian, en la hipótesis de su fallecimiento”.

En este marco, sostuvo que el pequeño “no está acá” (Ballesteros Sud), motivo por el cual se continuará con la búsqueda en otros puntos claves.

“Todo lo que se realizó el día de hoy dio resultado negativo. Lian acá no está”, expresó.

A la espera de saber qué pasó con el pequeño aquel sábado 22 de febrero, Florencia Giuzzio, abogada de la familia, contó en Radio Colonia AM 550 que la madre “está quebrada”.

Mientras avanza la búsqueda, la abogada señaló que María Soraire recibe asistencia psicológica por su actual estado de salud.