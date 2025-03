La ONU reduce su presencia en la Franja de Gaza

El portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas emitió este lunes un comunicado anunciando que António Guterres tomó “la difícil decisión” de reducir la presencia de la Organización en Gaza, “aun cuando las necesidades humanitarias aumentan y nuestra preocupación por la protección de los civiles se intensifica”.

Según el comunicado, la decisión es consecuencia de los “ataques devastadores” que Israel llevó a cabo la semana pasada contra Gaza, los cuales se cobraron la vida de cientos de civiles, incluido personal de las Naciones Unidas, sin que se haya permitido la entrada de ayuda humanitaria en la Franja desde principios de marzo.

“Las Naciones Unidas no van a abandonar Gaza. La Organización mantiene su compromiso de seguir proporcionando la ayuda de la que dependen los civiles para su supervivencia y protección”, prosigue el texto.

El portavoz del Secretario General, Stephane Dujarric, recordó que el Gobierno israelí cortó la entrada de ayuda humanitaria en Gaza hace más de tres semanas, lo que supone la suspensión más prolongada desde el 7 de octubre de 2023.

Además, las autoridades israelíes han indicado que tienen intención de continuar sus actividades militares en ese territorio palestino ocupado.

Dujarric detallo que, según la información de que se dispone actualmente, los ataques contra un complejo de la ONU en Deir al Balah el 19 de marzo fueron causados por un tanque israelí.

Los ataques se cobraron la vida de un colega de la ONU de Bulgaria y dejaron a otras seis personas, de Francia, Moldavia, Macedonia del Norte, Palestina y Reino Unido, con heridas graves, algunas de ellas de por vida.

El portavoz enfatizó que la ubicación de este complejo de la ONU era bien conocida por las partes en conflicto.

En este sentido, reiteró que todas las partes en el conflicto están obligadas por el derecho internacional a proteger la absoluta inviolabilidad de los locales de la ONU.

“Sin esto, nuestros colegas se enfrentan a riesgos intolerables mientras trabajan para salvar las vidas de civiles”, señaló el portavoz, reiterando la condena de esos ataques por parte del Secretario General, quien exigió una investigación “completa, exhaustiva e independiente”.

Presión diplomática y económica

Por último, Dujarric señaló que todas las partes deben cumplir plenamente el derecho internacional.

“Los civiles deben ser respetados y protegidos. Debe ponerse fin a la denegación de ayuda vital. Los rehenes deben ser liberados inmediata e incondicionalmente”.

También indicó que los Estados deben utilizar toda su influencia para detener el conflicto y garantizar el respeto del derecho internacional, ejerciendo presión diplomática y económica y combatiendo la impunidad.

Continúan los ataques a trabajadores sanitarios

Por su parte, el coordinador humanitario de la ONU denunció los “horribles informes” que llegan desde Gaza, donde hay “más trabajadores sanitarios, ambulancias y hospitales atacados mientras intentan salvar a los supervivientes”.

“Todos debemos exigir que no se atente contra los hospitales y los médicos”, dijo Tom Fletcher en su cuenta de X.

El responsable de la oficina humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados detalló en otra publicación que en los seis días transcurridos desde que se rompió el alto el fuego, las fuerzas israelíes han matado a cientos de niños y adultos.

“Entre los fallecidos se encontraban nuestros colegas, personal humanitario que fue bombardeado en su casa o mientras realizaba sus tareas” señaló Jonathan Whittall.

El funcionario indicó que las operaciones terrestres se están intensificando, dejando a las familias atrapadas u obligadas a huir de nuevo sin un refugio seguro.

“Los cadáveres permanecen bajo los escombros o en la calle, fuera del alcance de las ambulancias bajo el fuego. Los suministros de supervivencia no han entrado en más de tres semanas, incluso mientras la gente observa el Ramadán. Esto no puede continuar”, dijo.

124.000 personas desplazadas

También en la red social X, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció que unas 124.000 personas se han visto desplazadas en la Franja en tan solo unos días, obligadas a huir de los incesantes bombardeos.

“Las familias cargan con lo poco que tienen sin refugio, sin seguridad y sin ningún lugar a dónde ir. Las autoridades israelíes han cortado toda la ayuda. Los alimentos escasean y los precios se disparan. Es una catástrofe humanitaria. El asedio debe terminar”, dijo la agencia.

En una publicación anterior, UNRWA advirtió que las fuertes lluvias han inundado tiendas improvisadas.

“Con un refugio inadecuado, la gente está soportando la lluvia, el frío y los incesantes bombardeos. Es preciso levantar el asedio para permitir la entrada de suministros de ayuda y refugio”, insistieron.

Prohibir la ayuda es un castigo colectivo a Gaza

Horas antes, el responsable de UNRWA señaló que cada día que pasa sin la entrada de ayuda significa que más niños se acuestan con hambre, las enfermedades se propagan y las privaciones se agravan.

“Cada día sin alimentos acerca a Gaza a una crisis aguda de hambre. Prohibir la ayuda es un castigo colectivo a Gaza: la inmensa mayoría de su población son niños, mujeres y hombres corrientes”, dijo Philippe Lazzarini.

El comisionado general reiteró su llamamiento a levantar el asedio, liberar a todos los rehenes y permitir la llegada de ayuda humanitaria y los suministros comerciales sin interrupciones y a gran escala.

La cifra total de muertos desde octubre de 2023 supera ya las 50.082 personas, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad gazatí. Desde que se reanudaron las hostilidades el 18 de marzo, 730 personas han muerto y 1367 han resultado heridas.