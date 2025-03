La jarilla restaura las áreas afectadas por el petróleo

El Laboratorio de Rehabilitación y Restauración Ecológica (Larrea), vinculado a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) en Neuquén, ha llevado a cabo un estudio pionero que replantea las bases de la regeneración natural asistida (RNA) en áreas afectadas por actividades petroleras, como el desierto de Monte.

Las leyes locales exigen que las compañías petroleras utilicen técnicas de escarificación para facilitar el crecimiento vegetal tras el desmantelamiento de los sitios de perforación. Sin embargo, hasta ahora, no existía evidencia científica que confirmara la eficacia de estas prácticas. El equipo liderado por la Dra. Florencia González evaluó 16 sitios intervenidos mediante RNA y los comparó con áreas no degradadas. Los resultados, tras cinco años de seguimiento, revelaron que la densidad, diversidad y cobertura vegetal seguían siendo significativamente menores en los sitios restaurados.

A pesar de estos desafíos, los investigadores identificaron un avance inesperado; la presencia notable de especies vegetales como la jarilla (Larrea divaricata), tradicionalmente no consideradas como pioneras en procesos de revegetación. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para futuros proyectos de restauración ecológica, destacando especies que podrían ser clave en la recuperación de ecosistemas áridos y semiáridos.

Colaboración con YPF

El impacto de la investigación de la UNCo trascendió fronteras, siendo reconocido en la revista internacional «Mongabay», especializada en temas ambientales. Destacándose que el doctor James Aronson, experto del Jardín Botánico de Missouri, calificó el trabajo publicado en el Journal Land Degradation and Development como excelente y sugirió explorar el rol de los microorganismos del suelo en estos procesos de regeneración.

Siguiendo esta recomendación, el equipo del Larrea ha iniciado una colaboración con YPF Tecnología para profundizar en el estudio de los microbiomas asociados a raíces de plantas nativas del Desierto de Monte. Este proyecto utiliza tecnologías avanzadas con marcadores moleculares, posicionando a la UNCo como una referencia global en investigación ecológica.

La investigación no solo genera conocimiento, sino que también enriquece la formación de estudiantes y beneficia a la sociedad en un ciclo virtuoso de transferencia educativa. La Universidad Nacional del Comahue reafirma así su misión de contribuir al desarrollo sostenible y a la conservación ambiental, demostrando que la ciencia aplicada puede transformar realidades en Neuquén y en el mundo.