La fastuosa mensualidad que Mauro Icardi le daría a la China Suárez para sus gastos personales en Europa

El jugador le depositaría una gran cantidad de euros para que la actriz pueda llevar su estilo de vida.

La China Suárez se volvió inseparable con Mauro Icardi y en las últimas horas viajó a Milán en avión privado, en un vuelo que costó uno 240 mil euros.

El jugador del Galatasaray factura alrededor de 1 millón de euros al mes y quiere que su novia pueda llevar una vida con todos los lujos. Según reveló Yanina Latorre en LAM, Icardi le abrió una cuenta a La China en la cual piensa depositarle una mensualidad.

Mauro depositaría unos 15 mil euros al mes para los gastos personales de La China, a modo de «caja chica» para que compre todo lo que necesita.

“Le está dando, para que se maneje, una mensualidad de 15.000 euros, pero tuvo tanta mala suerte que, como la China no podría justificar esa guita, porque vos cuando gastás tenés que blanquearla, él justo llamó a alguien que yo conozco para abrir una cuenta a nombre de la China y depositarle los 15.000 euros”, reveló la panelista de LAM.

Lo cierto es que a La China se la pudo ver luciendo carteras de lujo y celebrando su cumpleaños con mucho glamour, además de haber viajado a Turquía y a Milán en las últimas semanas.

Por su parte, Wanda Nara reclama que el jugador no le pasa la mensualidad correspondiente por sus dos hijas. No estaría pagando el colegio ni la obra social, según aseguró la mediática, que optó por no viajar a Milán para la audiencia por su divorcio.