El descargo de Millie Bobby Brown: dura respuesta para los que la tratan de “vieja” a sus 21 años

La actriz de “Stranger Things” se quejó por las críticas que recibe en las redes sociales.

Millie Bobby Brown comenzó a actuar a los 10 años y se hizo mundialmente conocida siendo solo una niña, gracias a su participación en la exitosa serie “Stranger Things”. Pero los años pasaron y hoy la actriz tiene 21 años, aunque parece que los fanáticos parecen no aceptar su edad.

Por eso Millie grabó un video en el cual realizó un descargo para referirse a este tema que la viene atormentando desde hace tiempo, pero que se volvió más intenso desde que eligió un look para la alfombra roja el pasado 24 de febrero y la criticaron porque la hacía ver mayor.

“Hola a todos, soy Millie. Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más grande que solo yo, algo que afecta a cada joven que crece bajo escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto”, comenzó la actriz en su descargo.

“Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo. En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si tuviera que verme como en la temporada 1 de Stranger Things. Y como no sucede, ahora soy un objetivo”, agregó.

La actriz hizo foco en cuatro artículos que la mencionaron en los últimos días y que hablan específicamente de su apariencia. “‘¿Por qué envejecen tanto los de la generación Z como Millie Bobby Brown? Por Lydia Hawken’; ‘¿Qué le hizo Millie Bobby Brown a su cara? Por John Ely’ y ‘Millie Bobby Brown confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana menor Ava a través de Los Ángeles’, por Cassie Carpenter”.

“Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos”, aseguró Millie.

“Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer. No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido. ¿Por qué el instinto es decir algo horrible en lugar de decir algo agradable? Si tenés un problema con eso, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Vamos a hacerlo mejor. No solo para mí, sino para cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir”, concluyó