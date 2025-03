Investigarán a Karina Milei por coimas en el fraude digital del caso $LIBRA

La demanda quedará a cargo del fiscal Eduardo Taiano (quien tiene bajo su responsabilidad la investigación de la causa y excluyó de responsabilidades, hasta el momento, a Karina Milei) y el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Luego, señalaron que «personas ajenas a esto expusieron públicamente sus experiencias personales, sobre el rol de posible ‘cajera’ de la Secretaría General«. «Tantas referencias en el mismo sentido resultan aptas para que se provea una investigación al respecto porque, de ser así, la nombrada estaría aprovechándose en beneficio propio y/o familiar de su ubicación en la función pública, comercializando el cargo de su hermano», sostuvieron.

Escándalo de $LIBRA: arrepentidos apuntan contra Davis y Milei

Moty Povolotski, cofundador de DefiTuna, un protocolo de apalancamiento en Solana que proporciona liquidez, y Ben Chow, CEO de Meteora, aparecieron como los primeros arrepentidos en el marco de la estafa que se produjo con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

A mediados de febrero, Milei sorprendió al publicar un mensaje donde alentaba a comprar el token, una acción poco común para un jefe de Estado y que despertó las dudas entre los usuarios. Tras el anuncio, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas.

En las últimas horas se conoció una conversación realizada mediante una videollamada entre Povolotski y Chow. La misma, giró en torno a cuánto sabía el cofundador de Meteora sobre los lanzamientos de Kelsier Ventures, la empresa responsable del lanzamiento de $LIBRA y sospechada de estafa en complicidad con Milei. Bajo este contexto, Chow confirmó que había trabajado con Hayden Davis en el lanzamiento de la memecoin $M3M3, otro caso en el que hubo sniping y manipulación.

Asimismo, Povolotski cuenta en la charla cómo descubrió la estafa y manifiesta: «En la misma noche, empiezan a desaparecer, pienso que están ocupados. Me estoy por ir a dormir y veo todo el escándalo alrededor de Milei. Abro los gráficos y veo que extrajeron u$s100, 200 millones, una locura. Desde ese momento Hayden no me podía tomar más por tonto».

«En ese momento entendí que él tenía un 100% de control de todo eso. Él era responsable. Les escribí un mensaje muy duro a Hayden, que se molestó, y a todos los que tenían algo que ver con esto. Esta no es la manera en la que nos manejamos«, añadió.

Posteriormente, apuntó contra las acciones de Milei: «Si algo es un robo, esto es un robo. Uno contra uno. Y todos están metidos. Todo el mundo sabía de esto. Todo el mundo snipeo, y había gente que entró antes y después. Y mucha gente perdió mucho dinero. Pero lo peor de todo es un Presidente que queda con mala imagen. Y cuando un Presidente queda involucrado y ellos se ofenden. No querés estar ahí».

Fuente: Ámbito.