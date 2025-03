Gabino Tapia cruzó a Patricia Bullrich en la polémica por los presos

El ministro de Justicia de la Ciudad la acusó por su «desidia e incumplimiento»

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, se metió de lleno en la polémica por el traslado de

los presos, y culpó de esta situación a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por su «desidia e incumplimiento».

A través de un posteo en la red social X, titulado «Es hora de que la hables a los porteños con la verdad», el funcionario se descargó con la ministra del gobierno nacional.

«Los presos no deben estar en comisarías, sino en cárceles federales, que son tu responsabilidad. La Ciudad no tiene transferida la Justicia, reclamo vigente», puntualizó Tapia.

Asimismo, sostuvo que «la Policía de la Ciudad cumple con su deber, detiene a los delincuentes y los pone a disposición de la Justicia (hoy nacional, hasta que decidan transferirla). Es el Sistema Penitenciario quien tiene el deber de guarda, vigilia y traslado».

Tapia acompañó su posteo con un cuadro que muestra el incremento de la cantidad de delincuentes alojados en las comisarias, y que este año año llegó a 2.500: «tu incumplimiento y desidia es un ataque directo a los porteños. Estamos, en este tema, mucho peor que durante la gestión kirchnerista».

«Son ustedes quienes están gastando el dinero de los porteños al no reintegrarle a la Ciudad el costo de los detenidos en comisarías. En sólo un año la Ciudad ha gastado más de 20 millones de dólares que debían pagar ustedes del Presupuesto del Servicio Penitenciario Federal», remarcó.

Finalmente, el funcionario le dijo a Bullrich: «te pido que, de una vez, cumplas con la Ley y los fallos judiciales. Basta de chicanas y mentiras».